Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh phát triển văn hóa trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 tại sự kiện. (Ảnh: LINH BẢO)

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến dự.

Với thông điệp “Gìn giữ bản sắc-Lan tỏa thiện lành-Kết nối phát triển”, Lễ phát động nhằm triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 123/KH-SDTTG của Sở Dân tộc và Tôn giáo về triển khai nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2026-2030.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ phát động chính là tất cả 13 tôn giáo đang hoạt động tại thành phố đều hưởng ứng, cam kết thực hiện những phần việc cụ thể, có chỉ tiêu và lộ trình. Cùng hưởng ứng còn có các cơ sở tín ngưỡng, tiêu biểu là 5 Hội quán lớn nhất của đồng bào Hoa tại thành phố: Tuệ Thành, Nghĩa An, Nhị Phủ, Sùng Chính, Hải Nam; cùng người có uy tín đại diện cho các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát biểu khai mạc và phát động lễ hưởng ứng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đình Thắng cho biết, nội dung xuyên suốt trong Kế hoạch số 123/KH-SDTTG chính là các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng và cộng đồng các dân tộc là những người chuyển tải trực tiếp, bền bỉ nhất các giá trị đạo đức, nhân văn, lối sống có văn hóa đến từng tín đồ, từng gia đình, từng người đồng bào. Đó là giá trị cốt lõi, bền vững để xây dựng con người Việt Nam, con người Thành phố Hồ Chí Minh nhân ái, nghĩa tình, văn minh.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đình Thắng phát biểu khai mạc tại lễ phát động. (Ảnh: LINH BẢO)

“Mỗi tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, mỗi xã, phường, đặc khu và mỗi cộng đồng dân tộc chủ động bắt tay thực hiện bằng những phần việc cụ thể, phù hợp với điều kiện của mình. Đó có thể là một lớp dạy tiếng dân tộc, một lễ hội văn minh, một cơ sở thờ tự xanh, một điểm tham quan đón khách chu đáo. Thước đo của chương trình hành động này không nằm ở khẩu hiệu, mà ở chính những việc làm cụ thể ấy”, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đình Thắng nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, định hướng tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa phải là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh và là động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của thành phố trong kỷ nguyên mới.

Và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố, đồng bào các dân tộc thiểu số với kho tàng di sản phong phú từ tiếng nói, trang phục, truyền thống, lễ hội dân gian đến ẩm thực, góp phần tạo nên một bức tranh văn hóa thành phố vô cùng rực rỡ.

Đồng thời, các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đông đảo tín đồ không chỉ đồng hành cùng sự phát triển kinh tế-xã hội qua các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội của thành phố, mà còn là những chủ thể đã gìn giữ những giá trị đạo đức tốt đẹp, nhân văn và nhân ái của dân tộc, góp phần làm nên văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố tặng cây xanh cho các tôn giáo hưởng ứng chương trình hành động phát triển văn hóa Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LINH BẢO)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết liên tịch, đồng thời cũng góp phần cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các sở, ngành có liên quan, các cấp, các ngành, các đơn vị, cùng cộng đồng các dân tộc, tôn giáo tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đình Thắng tiếp nhận và trao lại khoản kinh phí 400 triệu đồng do Hiệp sĩ Đại thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh và 3 mạnh thường quân ủng hộ "Quỹ vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc" cho bà Trương Thanh Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố. (Ảnh: LINH BẢO)

“Các đơn vị cần tập trung và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ bảo tồn văn hóa, hỗ trợ tổ chức các lễ hội truyền thống và duy trì, phát huy các không gian sinh hoạt cộng đồng; qua đó tiếp tục gìn giữ bản sắc riêng của từng dân tộc ngay giữa lòng đô thị của chúng ta”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tự viện, các cơ sở tôn giáo.

Lãnh đạo thành phố tham quan triển lãm. (Ảnh: LINH BẢO)

“Chúng ta tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong công tác bảo tồn văn hóa; tiếp tục đẩy mạnh số hóa các di tích lịch sử-văn hóa, các công trình kiến trúc tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu; kết hợp phát triển du lịch văn hóa, giúp quảng bá hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình, giàu bản sắc văn hóa đến với tất cả bạn bè trong nước và quốc tế”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.