Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hoạt động khuyến đọc

Các em nhỏ đọc sách tại khu vực đường sách Vũng Tàu trong sự kiện Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần VI-2026. (Ảnh: LINH BẢO)

Kế hoạch nhằm lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng, hình thành và phát triển thói quen đọc sách, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của sách và việc đọc sách; đồng thời huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường, thư viện, nhà xuất bản, doanh nghiệp và cộng đồng trong phát triển văn hóa đọc bền vững.

Các hoạt động được triển khai thường xuyên từ năm 2026 đến năm 2030 trên toàn địa bàn thành phố, với nhiều hình thức đa dạng như triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách; tổ chức ngày hội sách, hội sách, giao lưu tác giả-tác phẩm, tọa đàm, cuộc thi và các hoạt động trải nghiệm cùng sách.

Lễ bàn giao tủ sách cộng đồng tại phường Bình Dương. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Theo đó, thành phố sẽ triển khai các hoạt động khuyến đọc định kỳ vào các ngày cuối tuần, ngày lễ, kỷ niệm, dịp hè; Tháng hành động vì trẻ em; Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4); Hội sách thiếu nhi chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời (tháng 10); Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành (10/10); Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11); Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và các đợt cao điểm theo chủ đề trong năm.

Ngoài ra, các hoạt động còn hướng đến phát triển tủ sách cộng đồng, thư viện cộng đồng, xe sách lưu động, không gian đọc tại khu dân cư, trường học, bệnh viện, khu công nhân và các địa điểm phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát triển thư viện số và các nền tảng đọc hiện đại.

Hoạt động hội sách tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LINH BẢO)

Kế hoạch chú trọng phục vụ thiếu nhi, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, công nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân, đồng thời quan tâm đưa sách đến các địa bàn còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo và các nhóm đối tượng đặc thù.

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì triển khai, hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện; phối hợp các ban, sở, ngành, địa phương và tổ chức, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội hóa, xây dựng và nhân rộng các mô hình khuyến đọc hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận sách, tri thức và hình thành thói quen đọc, học tập suốt đời.