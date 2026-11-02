Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh đưa nghệ thuật vào học đường

Chương trình Thơ ca học đường do Trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tân Thới Hiệp phối hợp Phòng Văn hóa-Nghệ thuật (Trung tâm Văn hóa và Triển lãm thành phố) tổ chức. (Ảnh: Cộng tác viên)

Lễ khai mạc Hội nghị tập huấn phương pháp truyền thụ nghệ thuật trong học đường cho văn nghệ sĩ và người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật vừa diễn ra chiều 30/10 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về phương pháp truyền thụ nghệ thuật trong môi trường giáo dục phổ thông, qua đó hỗ trợ văn nghệ sĩ, nghệ nhân, người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chuyển hóa kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn thành nội dung giới thiệu, tìm hiểu và trải nghiệm nghệ thuật phù hợp học sinh từng cấp học.

Nghệ sĩ Nhân dân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trong 2 ngày diễn ra tập huấn (30-31/10), gần 200 học viên là văn nghệ sĩ, nghệ nhân, người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được các báo cáo viên, chuyên gia giới thiệu những nội dung, chuyên đề thiết thực như: Giới thiệu tổng quan Đề án “Phát triển Nghệ thuật học đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2035” và Chương trình nghệ thuật học đường Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2026-2027; phương pháp giáo dục điện ảnh và tổ chức hoạt động xem phim trong trường học; tổng quan về giáo dục nghệ thuật học đường và tâm lý học sinh phổ thông; phương pháp thiết kế nội dung chương trình giáo dục nghệ thuật phù hợp với học sinh; kỹ năng tổ chức tương tác, hoạt động trải nghiệm nghệ thuật với học sinh và hướng dẫn thực hành xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật học đường năm học 2026-2027.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Thị Thanh Thủy tặng hoa cho báo cáo viên, Thạc sĩ Đoàn Thị Minh Thoa. (Ảnh: LINH BẢO)

Bên cạnh phần lý thuyết, các báo cáo viên còn tổ chức các hoạt động tương tác nhóm và trải nghiệm thực tế nhằm giúp các văn nghệ sĩ nắm bắt phương pháp truyền thụ hiệu quả. Qua đó, chương trình hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện con người và góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Báo cáo viên, thạc sĩ Đoàn Thị Minh Thoa, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại chương trình tập huấn, tập trung phân tích, truyền đạt cho các học viên tổng quan về giáo dục nghệ thuật học đường kết hợp việc tìm hiểu tâm lý học sinh phổ thông trong bối cảnh xã hội hiện đại nhiều biến động. Bên cạnh phần lý thuyết, báo cáo viên Đoàn Thị Minh Thoa còn tổ chức các hoạt động thảo luận nhóm và trải nghiệm thực tế nhằm giúp các văn nghệ sĩ nắm bắt phương pháp truyền thụ hiệu quả cho học sinh từng cấp học.

Các học viên tham gia thảo luận nhóm trong buổi tập huấn chiều 30/10. (Ảnh: LINH BẢO)

Việc đưa nghệ thuật vào trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra nhiều năm qua với sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố. Các hội chuyên ngành và đội ngũ văn nghệ sĩ bước đầu mang lại những nền móng cho việc cảm thụ các loại hình, các giá trị văn học, nghệ thuật trên địa bàn.

Và với sự nỗ lực của các trường, công tác xã hội hóa, hoạt động đưa nghệ thuật vào trường học cũng đã được diễn ra một cách thường xuyên, từng bước mang lại những kết quả tích cực. Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội, cải lương, kịch nói, nhất là các loại hình Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại như đờn ca tài tử, dân ca quan họ… đã được vào nhà trường, giúp các em có điều kiện tiếp xúc, làm quen một cách bài bản.

Quang cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: LINH BẢO)

Thành phố là trung tâm lớn về văn hóa nghệ thuật, giáo dục và có hệ thống các nhà hát, các đơn vị nghệ thuật, đội ngũ văn, nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia rất đông đảo, giàu kinh nghiệm và nhiệt tâm. Cùng với đó, sau khi mở rộng địa giới hành chính, số lượng trường học, học sinh trên địa bàn thành phố cũng tăng lên rất nhiều. Để những giá trị nghệ thuật thực sự đến với học sinh một cách thường xuyên, có hệ thống và hiệu quả đòi hỏi các cấp quản lý, đội ngũ văn nghệ sĩ không chỉ dừng lại việc giới thiệu các loại hình biểu diễn nghệ thuật hay điện ảnh vào trường học một cách đơn thuần.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy, điều rất cần thiết là phải có nội dung phù hợp, có phương pháp truyền đạt, có sự phân tầng theo từng cấp học và có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa ngành văn hóa, ngành giáo dục, các đơn vị nghệ thuật và các cơ sở giáo dục.

Các đại biểu, báo cáo viên, học viên chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: LINH BẢO)

“Mục tiêu của kế hoạch tìm hiểu các loại hình nghệ thuật trong hệ thống trường phổ thông trên địa bàn thành phố năm học 2026-2027 nhằm giúp học sinh được trực tiếp tiếp xúc với những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, được gặp gỡ, giao lưu với nghệ sĩ, nghệ nhân và những người làm nghề, qua đó hình thành cảm xúc thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, hiểu biết văn hóa và tình yêu đối với nghệ thuật dân tộc”, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy nhấn mạnh.

Chính vì thế, chương trình tập huấn lần này sẽ giúp các văn nghệ sĩ và người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, nắm bắt đặc điểm tâm lý lứa tuổi, khả năng tập trung, cách đặt câu hỏi, cách dẫn dắt, cách kể chuyện và tổ chức giao lưu, tương tác một cách thu hút, sinh động. Đồng thời, thông qua các chuyên đề trong chương trình tập huấn, các văn nghệ sĩ sẽ biết chuyển hóa những nội dung chuyên môn thành ngôn ngữ gần gũi, trực quan, sinh động cùng với kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường giáo dục.

“Và sau lớp tập huấn, mỗi đơn vị nghệ thuật cần tiếp tục rà soát chương trình, tác phẩm và đội ngũ của mình, xây dựng nội dung phù hợp với từng nhóm học sinh, lấy tác phẩm nghệ thuật làm trung tâm và hiệu quả tiếp nhận của học sinh làm thước đo”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy đề nghị.