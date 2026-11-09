Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng cải tạo rạch Văn Thánh

Sáng 9/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh khởi công gói thầu xây lắp 1 thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây) với tổng mức đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành thi công trong năm 2028.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Hạ tầng đô thị) làm chủ đầu tư, gồm 2 dự án thành phần; trong đó, thành phần 1 nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, tổng mức đầu tư hơn 1.743 tỷ đồng; thành phần 2 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư hơn 6.812 tỷ đồng.

Phạm vi xây dựng bao gồm toàn bộ các hạng mục trong ranh quy hoạch rạch Văn Thánh, từ đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Tổng chiều dài tuyến rạch khoảng 2.240m, trong đó tuyến chính dài khoảng 1.965m và tuyến nhánh dài khoảng 275m. Dự án có 1.077 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó giải tỏa toàn phần 749 hộ và giải tỏa một phần 328 hộ.

Theo thiết kế, tuyến rạch sẽ được nạo vét đến cao trình đáy -3m, bề rộng từ 25-80m; xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ bằng cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực, hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Dự án cũng đầu tư xây dựng đường giao thông, vỉa hè dọc rạch và đường song hành nối vào đường Điện Biên Phủ; xây mới cầu Phú An; đồng thời, mở rộng, nâng cấp đường Ngô Tất Tố (đoạn từ cầu Phú An đến đường Phú Mỹ).

Gói thầu xây lắp 1 có giá trị hơn 600 tỷ đồng, là gói thầu đầu tiên được khởi công trong 3 gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 1. Phạm vi thi công gồm các hạng mục kè, nạo vét rạch, thoát nước mưa, hào kỹ thuật, đường giao thông, cảnh quan và chiếu sáng từ đầu tuyến đến Km0+410; hệ thống thoát nước thải trên toàn tuyến. Điểm đầu gói thầu tại đường Võ Oanh, điểm cuối tại khu vực cầu Văn Thánh 1. Hệ thống thoát nước thải được xây dựng từ đầu tuyến đến Trạm bơm lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè.

Rạch Văn Thánh là một trong những tuyến rạch có vai trò quan trọng trong hệ thống thoát nước, cảnh quan và môi trường đô thị của thành phố. Tuy nhiên, khu vực này đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, bồi lắng, hạn chế khả năng tiêu thoát nước, ảnh hưởng đến cảnh quan và đời sống sinh hoạt của người dân.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án là một trong những công trình thuộc Đề án di dời, chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030. Việc đầu tư dự án là cần thiết nhằm từng bước cải thiện điều kiện thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng, nâng cao chất lượng môi trường sống và chỉnh trang diện mạo đô thị khu vực.

Dự án hướng đến mục tiêu chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường; ngăn chặn tình trạng lấn chiếm bờ rạch, suy thoái nguồn nước; cải thiện cảnh quan các khu dân cư dọc hai bên rạch; tăng cường khả năng trữ nước, tiêu thoát nước, chống ngập úng cho các khu dân cư và công trình công cộng trong lưu vực.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cho biết việc khởi công dự án rạch Văn Thánh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố phải hoàn thành di dời toàn bộ khoảng 40.000 hộ dân ven kênh, rạch với tổng chiều dài khoảng 400km. Tổng kinh phí dành cho đề án khoảng 400.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/3 tổng vốn đầu tư công của thành phố giai đoạn 2026-2031.

Để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác phục vụ nhân dân, ông Hoàng Nguyên Dinh đề nghị chủ đầu tư và địa phương tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công triển khai theo kế hoạch. Đơn vị thi công cần tập trung nguồn lực, nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng đã cam kết./.