Thành phố Hồ Chí Minh đấu giá đất Thủ Thiêm, dự kiến thu trên 37.500 tỷ đồng

Khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Năm lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh và tài sản gắn liền với đất gồm 3.790 căn hộ chung cư vừa được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thông báo niêm yết, công khai đấu giá tài sản quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Theo thông báo ngày 10/11, các lô đất đưa ra đấu giá gồm R1, R2, R3, R4 và R5, thuộc Khu dân cư tái định cư Bình Khánh, có tổng diện tích 78.822,7 m² mang chức năng đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn 50 năm; trong đó lô R1 có diện tích 31.461,7 m², lô R2 diện tích 8.167 m², lô R3 gần 7.343 m², lô R4 hơn 19.616 m² và lô R5 diện tích 12.235 m².

Tài sản gắn liền với đất gồm 3.790 căn hộ chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, 2.220 căn thuộc các lô R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc các lô R4, R5.

Tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn 39.843 tỷ đồng, gồm hơn 18.253 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tính theo tổng giá khởi điểm đấu giá, và gần 21.590 tỷ đồng tổng kinh phí đầu tư xây dựng dự kiến (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức giá khởi điểm đấu giá được xác định hơn 18.253 tỷ đồng, gồm 11.316 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất, 6.360 tỷ đồng giá trị công trình xây dựng và khoảng 577 tỷ đồng giá trị phân bổ hạ tầng.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tổ chức đấu giá; Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị có tài sản đấu giá. Theo phương án đấu giá, doanh nghiệp tham gia phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự kiến, tương đương khoảng 7.968 tỷ đồng.

Trước đó tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng năm 2026 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 5/11), Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 21/10, thành phố đã thực hiện thu từ đất 72.030 tỷ đồng, đạt 44,3% của chỉ tiêu 162.631 tỷ đồng năm 2026; còn phải thực hiện 90.601 tỷ đồng.

Tổng nguồn thu từ đất trong 2 tháng còn lại của năm gồm xác định giá đất dự kiến 52.313 tỷ đồng, đấu giá đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến trên 37.585 tỷ đồng và nguồn thu dự phòng 21.333 tỷ đồng. Nếu thực hiện đầy đủ các nguồn thu theo phương án, tổng nguồn thu từ đất năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đạt 183.262 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng, trong hai tháng cuối năm, Sở sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ xác định, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể, ưu tiên các hồ sơ có khả năng sớm phát sinh nghĩa vụ tài chính; phối hợp với Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và cơ quan thuế kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ, chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc thực hiện nộp ngân sách.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đồng thời đẩy nhanh thủ tục đấu giá các khu đất đủ điều kiện, rà soát nguồn thu dự phòng; theo dõi tiến độ từng hồ sơ, phân biệt rõ số dự kiến thu, số đã thông báo nghĩa vụ tài chính và số thực nộp ngân sách, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu từ đất năm 2026./.