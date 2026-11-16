Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu vào tốp đầu Đại hội Thể thao toàn quốc

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao cờ xuất quân cho Đoàn thể thao thành phố tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: Ban tổ chức)

Lễ xuất quân diễn ra tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đánh dấu bước chuẩn bị cuối cùng của Đoàn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trước khi bước vào các cuộc tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Theo danh sách lực lượng được công bố, đoàn có 112 cán bộ, 432 huấn luyện viên và 1.453 vận động viên. Với vai trò đoàn chủ nhà, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đạt thành tích cao, đồng thời bảo đảm công tác tổ chức và phục vụ các đoàn thể thao tham dự Đại hội.

Để chuẩn bị lực lượng, ngay từ năm 2024, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai Kế hoạch số 109 về đầu tư các môn thể thao trọng điểm.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trên cơ sở đánh giá lực lượng và khả năng cạnh tranh của từng môn, thành phố tiến hành phân nhóm, xác định những nội dung có thế mạnh để tập trung nguồn lực. Các bộ môn chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị lực lượng và tổ chức tập huấn theo từng giai đoạn.

Trong năm 2026, thành phố tổ chức tập huấn nước ngoài cho 26 môn, với 306 vận động viên và 65 huấn luyện viên. Các địa điểm tập huấn gồm Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Belarus, Philippines.

Hoạt động tập huấn trong nước được triển khai ở 49 môn, với 1.390 vận động viên và 313 huấn luyện viên. Các đội chủ yếu tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng và Đà Nẵng; đồng thời tham gia thi đấu cọ xát tại một số địa phương.

Thông qua quá trình tập huấn, ban huấn luyện đánh giá phong độ, điều chỉnh khối lượng vận động, hoàn thiện kỹ thuật và lựa chọn đội hình phù hợp trước khi bước vào đại hội.

Các vận động viên dự lễ xuất quân. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cùng với chuẩn bị chuyên môn, công tác hậu cần được triển khai theo kế hoạch của từng đội tuyển. Các bộ môn chủ động bố trí nơi ăn ở tập trung, ưu tiên địa điểm gần nơi tập luyện hoặc thi đấu để bảo đảm sinh hoạt, nghỉ ngơi và thuận tiện di chuyển.

Phương tiện đưa đón được bố trí theo lịch thi đấu, giúp vận động viên chủ động thời gian và duy trì điều kiện chuẩn bị trước mỗi cuộc tranh tài. Những công việc này có ý nghĩa trực tiếp đối với mục tiêu thành tích, nhất là khi đoàn tham gia số lượng lớn môn thi đấu, với yêu cầu chuyên môn và lịch trình khác nhau.

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên trong quá trình chuẩn bị. Ông đề nghị Ban lãnh đạo đoàn giữ vững đoàn kết, kỷ luật, chủ động phối hợp và chăm lo chu đáo cho các đội tuyển trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ xuất quân. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đối với đội ngũ huấn luyện viên, ông Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu chuẩn bị kỹ phương án chuyên môn, theo sát diễn biến thi đấu, kịp thời hỗ trợ vận động viên, nhất là ở những thời điểm gặp khó khăn.

Với các vận động viên, phải thi đấu tự tin, phát huy cao nhất năng lực, chấp hành nghiêm điều lệ, tôn trọng trọng tài và đối thủ, giữ vững tinh thần trung thực, cao thượng.

Bên cạnh nhiệm vụ thành tích, lãnh đạo thành phố lưu ý trách nhiệm của mỗi thành viên trong việc xây dựng hình ảnh đoàn chủ nhà. Tinh thần hiếu khách cần được thể hiện qua cách đón tiếp, hỗ trợ các đoàn bạn và ứng xử trong từng cuộc tranh tài.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Thể thao Thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tiếp nhận nhiệm vụ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Thể thao thành phố khẳng định Ban lãnh đạo đoàn sẽ bám sát các đội tuyển, chủ động giải quyết những khó khăn phát sinh, bảo đảm điều kiện để huấn luyện viên và vận động viên tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn, giữ vững đoàn kết, kỷ luật, nỗ lực trong từng nội dung thi đấu, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm của đoàn chủ nhà.

"Mỗi vận động viên sẽ bước vào cuộc tranh tài với quyết tâm cao nhất, nỗ lực đến giây cuối cùng của từng trận đấu để đạt thành tích tốt nhất, chấp hành nghiêm điều lệ, tôn trọng trọng tài và đối thủ, giữ vững tinh thần trung thực, cao thượng. Mỗi cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên của đoàn cũng xin nhận trách nhiệm là một đại sứ của thành phố mang tên Bác", ông Thuận nhấn mạnh.

Đại diện 1.453 vận động viên tham dự đại hội bày tỏ quyết tâm vượt qua áp lực thi đấu trên sân nhà, giữ vững bản lĩnh, tập trung trong từng lượt thi và nỗ lực đến thời điểm cuối cùng của mỗi cuộc tranh tài.

Được thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả thành phố là thuận lợi về tinh thần, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với từng vận động viên trong việc phát huy kết quả tập luyện và giữ vững phong độ.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng Đoàn Thể thao Thành phố tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Ban tổ chức)

Với lực lượng tham dự 46 môn, mục tiêu nằm trong nhóm hai đoàn dẫn đầu và cạnh tranh vị trí dẫn đầu ở 17 môn, phân môn thế mạnh sẽ là căn cứ trực tiếp để đánh giá kết quả thi đấu của Đoàn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ đại hội này.

Kết quả đại hội cũng sẽ cung cấp cơ sở để thành phố đánh giá hiệu quả đầu tư các môn trọng điểm, chất lượng lực lượng vận động viên và công tác huấn luyện trong thời gian tới.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026 với Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính. Đại hội có 48 môn và 973 nội dung thi đấu. Lễ khai mạc diễn ra vào 19 giờ ngày 21/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh).