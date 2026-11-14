Thành phố Hồ Chí Minh 'đặt hàng' ý tưởng quảng bá từ nhà sáng tạo nội dung số

Đó là đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tại cuộc đối thoại với doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, diễn ra sáng 14/11, trong khuôn khổ Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026. Thành phố muốn cùng người làm nội dung tìm cách kể câu chuyện về văn hóa, điểm đến và sản phẩm địa phương, đưa thông tin chính sách đến gần hơn với người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc "đặt hàng" được thực hiện theo hai chiều. Cơ quan quản lý nêu chủ đề cần truyền thông, nhà sáng tạo chủ động đề xuất chương trình phù hợp với thế mạnh, đối tượng khán giả. Sở là một đầu mối tiếp nhận đề xuất và kết nối với các sở, ngành theo từng lĩnh vực. Liên minh Truyền thông đa nền tảng Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt sẽ là một kênh để duy trì việc trao đổi đề bài và tiếp nhận sáng kiến. Liên minh hoạt động theo cơ chế mở, trên tinh thần tự nguyện, các nhà sáng tạo và doanh nghiệp có thể tham gia, giới thiệu những chương trình đang thực hiện và đề xuất nội dung cụ thể muốn phối hợp với Thành phố.

Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Lê Trương Hiền Hòa thông tin, ngành sẵn sàng cùng doanh nghiệp và nhà sáng tạo phát triển ý tưởng thành sản phẩm cụ thể. Ông gợi mở đặc khu Côn Đảo là một địa bàn có thể nghiên cứu xây dựng các trải nghiệm du lịch gắn với lịch sử và văn hóa.

Ở khâu phân phối, ông Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam cho biết, TikTok sẽ phối hợp với Thành phố xây dựng thẻ chủ đề (hashtag) cho từng phường, xã. Khi tìm kiếm theo tên địa phương, người xem có thể tiếp cận các nội dung liên quan tại một trang tập hợp, từ thông tin chính thức của chính quyền đến sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động văn hóa, giải trí. Người sống tại địa phương là người hiểu rõ nhất về nơi mình sinh sống. Khi gắn thẻ tên phường, xã vào video, họ có thể giúp người xem biết câu chuyện, sản phẩm hay điểm đến được giới thiệu thuộc địa bàn nào.

Từ kinh nghiệm phối hợp với Sở Du lịch tập huấn cho cán bộ cơ sở về quảng bá điểm đến, TikTok dự kiến mở rộng đào tạo cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và nhà sáng tạo tại địa phương để họ có thể giới thiệu rõ hơn về sản phẩm, di sản và đời sống văn hóa của từng phường, xã. Từ một video giới thiệu đặc sản đến chương trình kể chuyện di sản, mỗi đề xuất hợp tác cần xác định rõ địa phương có thể cung cấp tư liệu gì, nhà sáng tạo có thể làm sản phẩm nào và sản phẩm sẽ đến với ai. Việc tiếp nhận sáng kiến qua đầu mối cụ thể giúp các bên cùng trả lời những câu hỏi đó ngay từ khi xây dựng đề bài, tạo cơ sở để ý tưởng được phát triển thành sản phẩm phục vụ người dân, du khách và cộng đồng

Á hậu Thúy Vân đề xuất đưa các chương trình hướng dẫn làm video ngắn, livestream về khu phố, mở rộng đối tượng đến người dân và hộ kinh doanh. Qua thực hành, người bán hàng có thể tự giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện về nơi mình sinh sống và chủ động tiếp cận khách hàng. Với những người làm nội dung chuyên nghiệp, nhu cầu còn là có nguồn tư liệu đáng tin cậy và đầu mối phối hợp để đưa địa danh, lịch sử, sản phẩm địa phương vào các chương trình đã có khán giả.

Anh Huỳnh Bảo, một nhà sáng tạo nội dung số đã kể lại câu chuyện trải nghiệm của bản thân khi mặc áo dài, giới thiệu mai, đào, quất qua livestream tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Anh nói, người làm nội dung số có thể làm cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, chia sẻ kỹ năng để người dân tự giới thiệu sản phẩm của mình. Từ kinh nghiệm tham gia các chương trình quảng bá đặc sản, anh mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Thành phố và các nền tảng số để giới thiệu những điểm tham quan, nét ẩm thực và đời sống thường ngày của người dân Thành phố. Anh cho rằng nội dung có thể bắt đầu từ những câu hỏi thiết thực của du khách như đến Thành phố nên đi đâu, ăn gì, qua đó đưa hình ảnh, văn hóa địa phương đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.