Thành phố Hồ Chí Minh: Dập tắt đám cháy trên tàu vỏ sắt

Ngọn lửa đã được khống chế. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Khoảng 10 giờ 30 ngày 10/11, tàu vỏ sắt số hiệu SG-66722-TS đang neo đậu tại khu vực có một cơ sở đóng sửa tàu cá trên địa bàn ấp Phước Tân, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn gần chân cầu Cửa Lấp) bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao.

Phát hiện ngọn lửa bùng phát, người dân xung quanh nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng điều động 3 phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ tới hiện trường khẩn trương triển khai công tác dập lửa.

Nhận thấy quanh khu vực tàu cháy có nhiều tàu cá đang neo đậu, lực lượng chữa cháy tập trung khống chế ngọn lửa, đồng thời triển khai biện pháp nghiệp vụ ngăn ngừa cháy lan sang.

Đến khoảng 11 giờ 50 phút, ngọn lửa được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phun nước ngăn ngừa cháy trở lại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy./.