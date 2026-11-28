Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức với quy mô 1.000 giường bệnh được khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2025. (Ảnh: Quang Châu/TTXVN)

Đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, đồng thời tăng cường đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước nâng cao năng lực các bệnh viện đa khoa khu vực tại cửa ngõ.

Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao và hình thành hệ thống y tế đa tầng-đa cực-đa trung tâm.

Đầu tư đồng bộ hạ tầng, trang thiết bị hiện đại

Trước yêu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt tại các khu vực ngoại thành và những địa bàn tiếp giáp các tỉnh lân cận, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp các bệnh viện đa khoa khu vực tại những vị trí cửa ngõ.

Không chỉ mở rộng quy mô giường bệnh, các cơ sở y tế này còn được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, từng bước đảm nhận những kỹ thuật chuyên môn sâu vốn tập trung chủ yếu tại các bệnh viện tuyến cuối.

Trong năm 2025, Thành phố hoàn thành nâng cấp ba bệnh viện cửa ngõ trọng điểm gồm Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức. Đến nay, các cơ sở lần lượt được đưa vào vận hành với diện mạo khang trang, quy mô đồng bộ 1.000 giường bệnh cùng hệ thống trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế.

Việc đầu tư ba bệnh viện này không đơn thuần nhằm tăng số lượng giường bệnh mà hướng đến hình thành những cực phát triển y tế mới tại các khu vực cửa ngõ, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa bàn sinh sống. Qua đó, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối ở khu vực trung tâm, đồng thời hạn chế tình trạng người bệnh phải di chuyển quãng đường xa để điều trị những bệnh lý phức tạp.

Cùng với cơ sở hạ tầng, thành phố chú trọng đầu tư các hệ thống chẩn đoán và điều trị hiện đại như CT, MRI, DSA, ECMO... Ba bệnh viện cũng được trang bị từ 18-22 phòng mổ hiện đại, có khả năng đáp ứng nhiều loại hình phẫu thuật và can thiệp chuyên sâu.

Đáng chú ý, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn sẽ được đầu tư thêm hệ thống phẫu thuật robot. Đây là công nghệ hiện đại hỗ trợ bác sỹ thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp với độ chính xác cao, mở ra khả năng phát triển những kỹ thuật điều trị chuyên sâu tại bệnh viện khu vực.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn với quy mô 1.000 giường bệnh được khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2025. (Ảnh: Quang Châu/TTXVN)

Theo định hướng của thành phố, đầu tư thiết bị phải đi đôi với nâng cao năng lực vận hành và làm chủ công nghệ. Do đó, các bệnh viện đang tăng cường hợp tác với những cơ sở y tế tuyến cuối để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, đào tạo đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế.

Riêng lĩnh vực phẫu thuật robot, các chuyên gia của Bệnh viện Bình Dân đã sẵn sàng tham gia chuyển giao kỹ thuật, huấn luyện và đào tạo cho đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện cửa ngõ.

Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực điều trị

Sau hơn một năm đi vào hoạt động với sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến cuối, ba bệnh viện cửa ngõ của thành phố đang từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển những lĩnh vực điều trị mũi nhọn phù hợp với nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, năng lực cấp cứu chấn thương, phẫu thuật sọ não, thay khớp và can thiệp tim mạch đang được đẩy mạnh. Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức tập trung phát triển các lĩnh vực can thiệp tim mạch, ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình.

Việc từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu giúp các bệnh viện mở rộng khả năng tiếp nhận, điều trị những trường hợp bệnh nặng, phức tạp, giảm nhu cầu chuyển tuyến và rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế cho người bệnh. Đây cũng là bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển bệnh viện khu vực, từ vai trò chủ yếu khám, chữa bệnh thông thường sang đảm nhận những kỹ thuật điều trị có hàm lượng chuyên môn và công nghệ cao hơn.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố chú trọng kết nối hệ thống bệnh viện cửa ngõ với các trường đại học y khoa và cơ sở y tế chuyên sâu. Hoạt động đào tạo, hỗ trợ chuyên môn được triển khai theo hướng trực tiếp, liên tục, gắn với nhu cầu thực tế của từng bệnh viện, từng chuyên khoa.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn là một trong những đơn vị đang được tăng cường hỗ trợ theo hướng này. Bệnh viện nhận được sự hỗ trợ đào tạo nhân lực từ các cơ sở đào tạo y khoa như Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Học viện Quân y...

Đặc biệt, đơn vị đang được chuyển giao kỹ thuật trực tiếp từ bốn bệnh viện tuyến cuối gồm Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Từ Dũ. Bên cạnh đó, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Thống Nhất và Viện Y dược học dân tộc cũng tham gia hỗ trợ chuyên môn.

Mạng lưới hợp tác này giúp bệnh viện tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, cập nhật kiến thức chuyên ngành và từng bước xây dựng đội ngũ có khả năng vận hành các hệ thống thiết bị hiện đại. Quan trọng hơn, việc chuyển giao kỹ thuật gắn với thực hành tại chỗ sẽ giúp đội ngũ y, bác sỹ nâng cao khả năng xử lý các tình huống lâm sàng, từng bước làm chủ quy trình chẩn đoán và điều trị.

Ứng dụng công nghệ chụp CT trong khám chữa bệnh. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, cho biết đơn vị chuẩn bị tiếp nhận khối lượng lớn trang thiết bị y tế mới với tổng giá trị đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Các gói trang thiết bị đã trúng thầu và đang được đưa về theo tiến độ; dự kiến việc bàn giao, nghiệm thu và đưa vào sử dụng được triển khai trong quý 1/2027.

Theo lãnh đạo bệnh viện, đầu tư trang thiết bị mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để máy móc, công nghệ phát huy hiệu quả, bệnh viện phải chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, năng lực vận hành và quy trình chuyên môn. Vì vậy, cùng với việc tiếp nhận thiết bị, đơn vị đang đẩy mạnh đào tạo, hợp tác chuyên môn và chuẩn bị đội ngũ y, bác sỹ đáp ứng yêu cầu triển khai các kỹ thuật mới.

Thực tế này cho thấy, nâng cao chất lượng bệnh viện cửa ngõ không thể chỉ dựa vào đầu tư cơ sở vật chất mà cần được triển khai đồng thời trên nhiều phương diện. Trong đó, nhân lực là yếu tố quyết định khả năng khai thác trang thiết bị, duy trì chất lượng điều trị và phát triển các chuyên khoa sâu.

Hình thành các cực y tế chuyên sâu, đưa dịch vụ chất lượng cao đến gần dân

Việc nâng cấp ba bệnh viện cửa ngõ nằm trong định hướng phát triển hệ thống y tế đa tầng-đa cực-đa trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, bên cạnh các bệnh viện tuyến cuối tập trung tại khu vực trung tâm, những bệnh viện đa khoa khu vực được đầu tư đồng bộ sẽ trở thành các trung tâm tiếp nhận và điều trị quan trọng, phục vụ người dân tại các địa bàn ngoại thành và khu vực lân cận.

Định hướng này có ý nghĩa trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, xã hội lớn, có nhu cầu khám, chữa bệnh cao và tiếp nhận lượng lớn người bệnh từ các tỉnh, thành phố khác. Việc phát triển các bệnh viện cửa ngõ đủ năng lực chuyên môn sẽ góp phần phân bổ lại lưu lượng người bệnh, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại cơ sở.

Đặc biệt, khi các bệnh viện khu vực có thể thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu, người dân sẽ có thêm lựa chọn điều trị ngay tại địa phương, giảm chi phí đi lại, ăn ở và những khó khăn phát sinh khi phải chuyển đến các cơ sở y tế ở trung tâm thành phố. Điều này cũng góp phần tăng tính công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là đối với người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và những bệnh nhân cần điều trị dài ngày.

Theo định hướng của thành phố, ba bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, Củ Chi và Thủ Đức sẽ từng bước được phát triển thành các bệnh viện chuyên sâu trong tương lai. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố tiếp tục đầu tư trang thiết bị y tế, bổ sung nhân lực và tăng cường chuyển giao kỹ thuật, tạo điều kiện để các bệnh viện mở rộng năng lực điều trị.

Bên cạnh nguồn lực đầu tư của thành phố, sự phối hợp giữa các bệnh viện tuyến cuối, trường đại học và cơ sở đào tạo y khoa sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Việc xây dựng mạng lưới hỗ trợ chuyên môn thường xuyên giúp các bệnh viện cửa ngõ không chỉ tiếp nhận kỹ thuật mới mà còn duy trì chất lượng chuyên môn, cập nhật tiến bộ y học và phát triển đội ngũ nhân lực kế cận./.