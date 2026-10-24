Thành phố Hồ Chí Minh: 'Dân vận khéo' tạo đồng thuận và nâng cao chất lượng phục vụ

Những điển hình "Dân vận khéo" cấp thành phố năm 2026. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Dấu ấn từ những mô hình "Dân vận khéo" cấp cơ sở

Năm 2026, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, gắn chặt với cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Qua quá trình rà soát, đánh giá khách quan, trong Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố đã có 25 điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố (gồm 10 tập thể, 15 cá nhân) đồng thời, Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã biểu dương, khen thưởng 46 tập thể, 34 cá nhân cấp Đảng ủy. Từ thực tế cho thấy, sức lan tỏa của phong trào được khẳng định qua những mô hình, cách làm hay, qua việc giải quyết hiệu quả những khâu yếu, những việc khó phát sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tại Đảng bộ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, đơn vị đã triển khai 6 mô hình “Dân vận khéo” theo ba hướng: Đưa y tế chuyên sâu về vùng xa, hải đảo; lắng nghe người dân và chuyển đổi số trong quản lý.

Nhờ đó, hoạt động của Sở Y tế thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Tại Cần Giờ, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 hoạt động từ ngày 2/12/2025, sau khoảng 9 tháng, lượt khám đã tăng gấp 2-3 lần; trường hợp bệnh nhân phải chuyển tuyến cấp cứu giảm đáng kể; hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Hay như mô hình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến Côn Đảo (triển khai từ ngày 3/9/2025) đã thực hiện 14 đợt với 126 lượt bác sĩ của 21 bệnh viện, giúp khám ngoại trú tăng 3 lần, điều trị nội trú tăng 5,2 lần, đồng thời thiết lập cơ chế vận chuyển máu khẩn cấp ra đảo. Mô hình hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện tuyến cuối, triển khai từ tháng 4/2025, đã mở rộng từ 3 bệnh viện cửa ngõ ra toàn hệ thống, bảo đảm 12 Trung tâm Y tế khu vực đều có bệnh viện đa khoa đồng hành và có 47 bệnh viện tình nguyện hỗ trợ Côn Đảo. Rồi tới mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục”, theo kế hoạch thí điểm 20 phường/xã, nhưng khi triển khai, thực tế đã mở rộng tại 45 địa phương, đạt 225% kế hoạch…

Đoàn bác sĩ đợt đầu tiên của chương trình luân phiên bác sĩ đến Côn Đảo. (Ảnh: Sở Y tế)

Trong các mô hình trên, mô hình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến Côn Đảo của Đảng bộ Sở Y tế được đánh giá cao. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết, sau khi hợp nhất ba Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, lãnh đạo thành phố đã họp bàn trực tiếp tại Côn Đảo. Thay vì chờ đầu tư hạ tầng và bổ sung đủ nhân lực - vốn cần nhiều thời gian, ngành y tế chọn giải pháp khả thi hơn là đưa nguồn nhân lực chất lượng cao từ các bệnh viện tuyến cuối ra Côn Đảo theo hình thức luân phiên bác sĩ, có kế thừa và liên tục.

Sau thời gian triển khai, số lượt khám chữa bệnh tăng rõ rệt, các ca phẫu thuật được thực hiện ngay trên đảo, trong đó nhiều ca cấp cứu nặng trước đây buộc phải chuyển tuyến. Cùng với đó, nhiều kỹ thuật chuyên sâu lần đầu được triển khai với sự hỗ trợ hội chẩn từ xa và chuyên gia từ đất liền. Giám đốc Sở Y tế thành phố cũng cho biết, ngành y tế thành phố đang từng bước đưa y tế chuyên sâu vươn ra biển đảo, để ở nơi xa nhất, người dân vẫn được bảo vệ bởi một hệ thống y tế kịp thời, chất lượng, nhân văn.

Cùng với các mô hình tiêu biểu tại Sở Y tế thành phố, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cũng triển khai nhiều mô hình dân vận khéo hiệu quả. Trong đó nổi bật là mô hình “Một lần hướng dẫn - Nhiều lần tự thực hiện” tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2.

Mô hình này đã gắn cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Mô hình tập trung hướng dẫn đầy đủ, dễ hiểu ngay từ lần đầu, hỗ trợ người dân tự kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và chủ động thực hiện các thủ tục đất đai ở những lần tiếp theo; đồng thời khai thác, tái sử dụng dữ liệu số, rút ngắn thời gian giải quyết và đa dạng hóa phương thức nhận kết quả.

Theo đó, Chi nhánh đã tiếp nhận trực tuyến toàn trình đối với 5 thủ tục đăng ký thế chấp và mở rộng tiếp nhận trực tuyến đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền. Với hồ sơ đăng ký biến động cấp mới Giấy chứng nhận, người dân chỉ cần đến Chi nhánh một lần để nộp bản chính và nhận kết quả sau 2 giờ làm việc; kết quả có thể trả qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu. Chi nhánh xây dựng infographic, mã QR, video hướng dẫn và phối hợp 12 phường tuyên truyền, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn duy trì trên 99%, riêng Quý III đạt 99,73%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đúng hạn đạt 100%. Mô hình góp phần giảm thời gian, chi phí, số lần đi lại và nâng cao chất lượng phục vụ.

Ngoài hai tập thể trên, trong năm 2026, toàn Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố còn triển khai nhiều mô hình dân vận hay, góp phần vào thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị. Trong đó có thể kể tới các mô hình của Đảng ủy Thuế thành phố; Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố; Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố; Đảng bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố; Đảng bộ Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex; Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực thành phố.

Công tác dân vận phải đi trước một bước

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai cụ thể hóa các cơ chế, chính sách thực hiện Luật Phát triển đô thị.

Trong bối cảnh đó, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, công tác dân vận đòi hỏi phải đi trước một bước để định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục tạo đột phá, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố cho rằng, cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu. Theo đó, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và nêu gương. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai; thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo quan trọng nhất để đánh giá cán bộ.

Thành phố đang đẩy mạnh cải cách thủ tục đất đai, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân. (Ảnh: TIỂU BẢO)

Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác dân vận gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Chủ động khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế. Đặc biệt, là gắn với nhiệm vụ trước mắt từ nay tới cuối năm, phát huy cao nhất tinh thần tiến công, phấn đấu cùng thành phố đạt các mục tiêu quan trọng của năm như: Đạt mức tăng trưởng hai con số, thu ngân sách nhà nước đạt trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Cùng với đó, cần gắn công tác dân vận với nâng cao hiệu lực quản trị đô thị và thực thi chính sách mới, trong đó có việc triển khai đồng bộ Luật Phát triển đô thị.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, công tác dân vận chính quyền phải được đo lường bằng trách nhiệm thực thi công vụ, chất lượng tham mưu, hiệu quả giải quyết công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Cơ chế, chính sách có thể thay đổi, phương thức quản trị có thể hiện đại hóa, nhưng mục tiêu tối cao và duy nhất của Đảng và chính quyền thành phố vẫn là không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, cụ thể nhất; quán triệt sâu sắc tinh thần “nói đi đôi với làm”; thực hiện tốt phương châm “Óc nghĩ, mắt nhìn, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” và lấy sự hài lòng của người dân làm động lực đổi mới. Mỗi mô hình “Dân vận khéo” phải thực sự giải quyết được vấn đề từ thực tiễn, tạo ra giá trị cho cộng đồng và có sức lan tỏa bền vững, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.