Thành phố Hồ Chí Minh: Công bố 12 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 13 tỷ USD

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các nhà đầu tư tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026. (Ảnh: HÙNG TRIỀU)

Đây là các dự án trải rộng từ cảng biển, logistics, phát triển đô thị đến sản xuất công nghiệp và công nghệ cao.

Các dự án này gồm: Cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link; Bến cảng Mỹ Xuân 6; Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Swift Logistics; Khu đô thị Đại học quốc tế; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập-giai đoạn 1.

Cùng với đó là Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL Cables; Dự án Công ty TNHH Xinyi Glass Việt Nam; Dự án Công ty TNHH Chang Yue Technology (Việt Nam); Dự án sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện và bộ làm mát nhiệt điện; và dự án Công ty TNHH Ito Automation Technologies Việt Nam.

Tổng vốn đầu tư của 12 dự án hơn 13 tỷ USD. Các dự án phản ánh nhu cầu phát triển hạ tầng logistics, cảng biển, không gian đô thị và công nghiệp công nghệ cao, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Việc công bố các dự án tại AEF 2026 góp phần giới thiệu những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố, tạo cơ sở để tiếp tục kết nối nhà đầu tư, đối tác công nghệ và các tổ chức tài chính trong quá trình triển khai.