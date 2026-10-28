Thành phố Hồ Chí Minh công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính Quốc tế và Tuyên bố chung với WEF

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chụp ảnh lưu niệm với đại diện các nhà đầu tư tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 28/10, trong khuôn khổ ngày làm việc trọng tâm của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã chính thức công bố 10 thành viên đầu tiên của trung tâm. AEF 2026 cũng ra Tuyên bố chung về định hướng hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Sự kiện có sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và đông đảo đại biểu quốc tế.

10 “công ty holding” đầu tiên và cam kết vốn gần 3 tỷ USD

Theo thông tin công bố tại diễn đàn, 10 thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) EQuest Capital; Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC; Công ty TNHH VinaCapital International Partners; Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings; Công ty TNHH Một thành viên Rovela Pay; Công ty TNHH REE Energy Finance; Công ty Cổ phần Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam; Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam và Công ty TNHH Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam). Đây là những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực then chốt như đầu tư, tài chính, phát triển đô thị, hàng hải, logistics, năng lượng, công nghệ tài chính và dịch vụ thanh toán.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng đại diện 10 thành viên chính thức của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng quy mô cam kết đầu tư đạt khoảng 2,7 tỷ USD trong giai đoạn 2026-2027 và dự kiến lũy kế khoảng 3 tỷ USD đến năm 2030. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp của 10 thành viên đạt 33,63 triệu USD, nhưng tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư trong giai đoạn 2026–2027 lên tới khoảng 2,7 tỷ USD, và dự kiến lũy kế đến năm 2030 có thể đạt 3 tỷ USD. Trong đó, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC cam kết huy động 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ hệ sinh thái VIFC-HCMC; Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam cam kết 425 triệu USD vào chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), điện và trung tâm dữ liệu; Công ty TNHH EQuest Capital đặt mục tiêu huy động tối đa 325 triệu USD cho hạ tầng giáo dục, trọng tâm là Khu đô thị Đại học Tây Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Các con số này cho thấy VIFC-HCMC không dừng ở việc “thành lập” mà đang bước vào giai đoạn kết nối nguồn vốn với những lĩnh vực kinh tế cụ thể.

Kết nối mạng lưới và mở rộng không gian hợp tác

Cùng ngày, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler đã ra Tuyên bố chung về định hướng hợp tác, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa thành phố và diễn đàn kinh tế hàng đầu thế giới. Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh AEF 2026 đã thực sự trở thành cầu nối giữa quốc tế với Việt Nam, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với chính quyền. Ông cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của WEF trong việc giúp diễn đàn đạt những thành công ban đầu, đồng thời bày tỏ mong muốn WEF tiếp tục lan tỏa thông điệp về Việt Nam như một điểm đến đầu tư và một đối tác hợp tác chiến lược.

Ông Nguyễn Văn Được Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026. (Ảnh: Hùng Triều)

Về phía WEF, ông Stephan Mergenthaler ghi nhận quy mô và sức sống của AEF 2026, đánh giá cao thông điệp của Thủ tướng Lê Minh Hưng và khẳng định WEF sẽ tăng cường hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thông qua Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR) và các chương trình khác. Ông cũng chính thức mời lãnh đạo thành phố tham dự Hội nghị thường niên WEF tại Davos vào tháng 1/2027, đồng thời đề xuất khả năng phối hợp AEF 2027 với Tuần lễ Cấp cao APEC mà Việt Nam sẽ đăng cai. Những nội dung này cho thấy Tuyên bố chung không chỉ mang tính hình thức mà mở ra một lộ trình hợp tác cụ thể, gắn kết thành phố với mạng lưới diễn đàn kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chứng kiến Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler trao văn kiện hợp tác chiến lược giữa TPHCM và WEF, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vị thế mới của Thành phố Hồ Chí Minh

Sự kiện ngày 28/10 diễn ra trong bối cảnh AEF 2026 quy tụ hơn 1.800 đại biểu và 250 diễn giả đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, với sự tham gia của lãnh đạo chính phủ, các tổ chức quốc tế và hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu. Việc công bố 10 thành viên VIFC-HCMC và Tuyên bố chung với WEF là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chuyển dịch của thành phố từ giai đoạn “xây dựng thể chế” sang giai đoạn “vận hành và kết nối nguồn lực”. Trước đó, tại phiên khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã khẳng định chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” không dừng ở trao đổi hàng hóa mà là sự gắn kết về tiêu chuẩn, công nghệ, dữ liệu và con người.

Việc 10 doanh nghiệp đầu tiên cam kết huy động gần 3 tỷ USD vào hạ tầng, năng lượng, giáo dục và công nghệ cho thấy VIFC-HCMC đang hình thành một hệ sinh thái tài chính gắn với nhu cầu thực của nền kinh tế, thay vì chỉ là một trung tâm giao dịch thuần túy. Cùng với Tuyên bố chung và lời mời tham dự Davos 2027, Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vị thế là một mắt lưới quan trọng trong mạng lưới hợp tác kinh tế toàn cầu, sẵn sàng kết nối với các trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và công nghiệp của khu vực và thế giới./.