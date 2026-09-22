Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm sáng trong năm 2026

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: LINH BẢO)

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về lĩnh vực kinh tế-xã hội: Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2026, trọng tâm là tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch và thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng.

Hội nghị tập trung thảo luận về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, báo cáo công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026…

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn, xác đáng của các đại biểu. Nhìn lại chặng đường vừa qua trong năm 2026, đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng, thành phố đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Trong đó, có những công việc khó, đòi hỏi cán bộ phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy, phương thức làm việc và hành vi trong thực thi công vụ. Kết quả bước đầu cho thấy các chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp là đúng đắn và phù hợp với thực tiễn.

Bí thư Thành ủy cũng nhìn nhận quá trình vận hành bộ máy mới vẫn còn những nội dung phải tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động đã từng bước được nâng lên, những khó khăn phát sinh dần được nhận diện và xử lý, quan trọng hơn đó là người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ đã bắt đầu cảm nhận được sự chuyển biến tích cực.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, kết quả này đến từ nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ đang trực tiếp đảm nhiệm những công việc lớn. Nhiều người đã phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, tăng cường trách nhiệm và nỗ lực vượt lên chính mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Thành phố Hồ Chí Minh đã có những điểm sáng rất lớn, trong đó điểm sáng nhất là chúng ta đã vận dụng những Nghị quyết Quốc hội để ra những sản phẩm cụ thể. Và đó là nền tảng quan trọng, nền tảng cơ bản để Bộ Chính trị có Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới và có chủ trương để chúng ta trình Quốc hội có được Luật Phát triển đô thị”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: LINH BẢO)

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan tiếp tục hoàn thiện những nội dung còn hạn chế trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Việc đánh giá phải dựa trên hiệu quả giải quyết công việc, mức độ phối hợp và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Về công tác tổ chức xây dựng đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị phải đánh giá đúng cán bộ, tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ ở đơn vị và bố trí cán bộ hợp lý hơn, phù hợp với vị trí việc làm, KPI.

Công tác kiểm tra giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên, tập trung vào những việc vận hành các cơ chế mới; tập trung xử lý những vấn đề tồn tại cũ. Đồng chí cũng yêu cầu công tác tuyên truyền, vận động quần chúng cần phải đi vào thực chất thì mới tạo được niềm tin, sự ủng hộ của người dân.

Về kinh tế-xã hội, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết thành phố phải bảo đảm hai mục tiêu đó là đạt được sự tăng trưởng nhưng vẫn phải phát triển bền vững. Thành phố phải phấn đấu đạt 3 chỉ tiêu đã cam kết với Trung ương đó là: Tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn đặt ra.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: LINH BẢO)

Theo đó, các đơn vị, địa phương cần rà soát lại công việc trong kế hoạch, tập trung ưu tiên triển khai những việc mang lại sự tăng trưởng kèm theo những giải pháp phù hợp; cần khai thác triệt để cơ chế của Luật Phát triển đô thị...

Đối với xây dựng cơ bản, Bí thư Thành ủy đề nghị cần có sự điều phối cho đồng bộ giữa đền bù giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, xây lắp và chuẩn bị đầu tư; cần siết chặt vai trò trách nhiệm của ban quản lý dự án, các nhà thầu và các sở ngành.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị thành phố đẩy mạnh hoạt động mua sắm, du lịch, văn hóa vào dịp cuối năm để đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của Thành phố trong quý IV này.