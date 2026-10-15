Thành phố Hồ Chí Minh cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh minh họa: TTXVN

Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030 được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh chia danh mục các doanh nghiệp thành hai nhóm, gồm doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ trong giai đoạn 2026-2030 và doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện các hình thức sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước theo kế hoạch.

Trong Kế hoạch cũng nêu rõ, đối với Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, việc cơ cấu lại được thực hiện theo Nghị định số 04/2024/NĐ-CP ngày 12/01/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Kế hoạch được triển khai theo lộ trình 04 giai đoạn. Từ tháng 9/2026 đến ngày 30/6/2027, Thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt quyết định, tạo sự đồng thuận và chuẩn bị các điều kiện, thủ tục cần thiết. Từ ngày 01/7/2027 đến ngày 31/12/2028, tập trung triển khai các hình thức cơ cấu lại vốn nhà nước theo kế hoạch được duyệt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp; đồng thời tổ chức sơ kết vào cuối năm 2028 để đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp.

Tiếp đó, từ ngày 01/01/2029 đến ngày 30/9/2030, Thành phố triển khai cơ cấu lại đối với các doanh nghiệp chưa hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm cơ bản hoàn thành kế hoạch. Giai đoạn từ ngày 01/10/2030 đến ngày 31/12/2030 sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2031-2036, phù hợp với yêu cầu phát triển của Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu hội đồng thành viên, chủ tịch công ty tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức triển khai nghiêm túc, đúng quy định, tiến độ và bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả. Quá trình thực hiện phải gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; bảo toàn, phát triển vốn nhà nước, đồng thời phòng, chống tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn và tài sản. Còn các sở, ngành có trách nhiệm căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu UBND Thành phố giải quyết các nội dung liên quan trong quá trình triển khai Kế hoạch./.