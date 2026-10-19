Thành phố Hồ Chí Minh: Chùm ca bệnh não mô cầu tại xã Hiệp Phước được kiểm soát, học sinh tiếp tục đến trường

Đoàn công tác Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan làm việc tại Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng về đánh giá kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu. (Ảnh: Sở Y tế)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện ngành giáo dục và đào tạo, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và chính quyền xã Hiệp Phước đã kiểm tra công tác phòng, chống bệnh não mô cầu tại Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng.

Ngay khi xác định chùm ca bệnh, các biện pháp cắt đứt lây nhiễm đã được triển khai khẩn trương, gồm tổng vệ sinh khử khuẩn, sử dụng kháng sinh dự phòng và lập danh sách theo dõi người tiếp xúc gần.

Trong đó, toàn bộ 177 người tiếp xúc gần (163 học sinh và 14 người thân/sống cùng nơi cư trú) đều đã hoàn tất uống kháng sinh dự phòng và được giám sát sức khỏe hằng ngày.

Ngoài ra nhằm chủ động triệt để cắt đứt chuỗi lây truyền, ngành y tế đã mở rộng cấp phát kháng sinh dự phòng cho toàn bộ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, nâng tổng số người được dự phòng lên 2.031 người.

Sau khi rà soát diễn biến dịch tễ, tình trạng người bệnh và các biện pháp đã triển khai, các chuyên gia thống nhất đánh giá chùm bốn ca bệnh não mô cầu nhóm B tại trường đã được kiểm soát tốt. Từ ngày 17 đến sáng 19/10, không ghi nhận thêm ca mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Sở Y tế)

Sở Y tế Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thống nhất không chuyển sang học trực tuyến. Nhà trường tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp và triển khai các biện pháp theo dõi sức khỏe hằng ngày, vệ sinh trường lớp và xử lý kịp thời trường hợp có triệu chứng.

Chùm ca bệnh não mô cầu được phát hiện từ ngày 14/10, khi một học sinh sinh năm 2014 mắc bệnh não mô cầu tối cấp, diễn tiến sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và tử vong trong ngày. Cùng thời điểm, một học sinh khác nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu nhóm B.

Hai học sinh có yếu tố tiếp xúc gần tiếp tục được phát hiện trong quá trình điều tra dịch tễ. Các em được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để theo dõi, xét nghiệm và điều trị. Ca thứ tư được xác định nhiễm não mô cầu nhóm B vào chiều tối 16/10, đồng thời mắc cúm B.

Kết quả điều tra cho thấy 3 học sinh phơi nhiễm với trường hợp đầu tiên đều được phát hiện triệu chứng trong quá trình rà soát, sau đó nhập viện điều trị. Tính đến sáng 19/10, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận bốn trường hợp mắc bệnh do não mô cầu nhóm B liên quan Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng.

Thạc sĩ, bác sĩ Lương Chấn Quang, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá các biện pháp xử lý do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố triển khai được thực hiện bài bản, tích cực, phù hợp hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến nay, môi trường trường học đã đủ điều kiện để duy trì hoạt động dạy và học.

Công tác tổng vệ sinh khử khuẩn tại Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước. (Ảnh: Sở Y tế)

Các chuyên gia lưu ý, cúm và bệnh viêm đường hô hấp cấp đang gia tăng, trước đó nhiều học sinh của trường có triệu chứng hô hấp được xác định mắc cúm mùa hoặc nhiễm rhinovirus. Trường hợp sốt, ho, đau họng cần được khám để xác định đúng nguyên nhân, tránh tự điều trị hoặc mặc nhiên cho rằng đã mắc não mô cầu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế khẳng định, chuỗi lây nhiễm đã được kiểm soát tốt. Trước tâm lý lo lắng khiến một số phụ huynh tạm cho con nghỉ học, Sở Y tế khẳng định, môi trường học đường hiện đã được bảo đảm an toàn, dựa trên dữ liệu khoa học và các biện pháp đáp ứng khẩn trương trong những ngày qua.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị cập nhật tình hình mỗi ngày, cung cấp thông tin thống nhất đến nhà trường và phụ huynh. Trạm y tế xã sẽ theo dõi sát sức khỏe 177 người tiếp xúc gần đến hết ngày 25/10. Phụ huynh vẫn cần theo dõi sức khỏe của trẻ và đưa trẻ đi khám ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, kể cả khi đã sử dụng kháng sinh dự phòng.

Ngành y tế tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp, kịp thời cập nhật thông tin và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.