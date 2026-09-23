Thành phố Hồ Chí Minh chủ động nguồn lực, sẵn sàng cho các hoạt động APEC 2027

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: UBND Thành phố)

Chiều 23/9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà đã tiếp và làm việc với Đoàn Ban Thư ký quốc gia APEC 2027 do bà Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Kinh tế (Bộ Ngoại giao), Phó trưởng Ban Thư ký quốc gia APEC 2027 làm Trưởng đoàn. Chuyến công tác nhằm khảo sát thực địa cơ sở vật chất, hạ tầng và công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Quan chức cao cấp lần thứ 3 (SOM3) cùng các sự kiện liên quan.

Bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, chuyên nghiệp

Bà Trần Bảo Ngọc nhấn mạnh, việc đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2027.

Sự kiện nhận được sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Công tác tổ chức không chỉ đòi hỏi tính thiết thực, chuyên nghiệp, hiện đại, bảo đảm an ninh tuyệt đối theo chuẩn mực quốc tế, mà còn phải lan tỏa nét đẹp văn hóa và dấu ấn riêng của Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu này, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, cùng sự tham gia tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và người dân đóng vai trò vô cùng cốt lõi.

Theo kế hoạch, các hoạt động thuộc khuôn khổ APEC 2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung cao điểm vào tháng 8/2027.

Trọng tâm là Hội nghị SOM3 do Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 chủ trì, dự kiến kéo dài 13 ngày (từ ngày 9 đến 21/8/2027). Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức hai hội nghị cấp Bộ trưởng đồng thời diễn ra trong thời gian này: Hội nghị Bộ trưởng An ninh lương thực (do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì) và Hội nghị Bộ trưởng về Số và AI, cùng một sáng kiến của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì).

Dự kiến, SOM3 sẽ quy tụ khoảng 250-300 đại biểu và khách mời mỗi ngày với hơn 80 phiên họp, hoạt động thuộc các nhóm công tác. Vào những ngày cao điểm, thành phố có thể phải đáp ứng đồng thời 8 cuộc họp song song. Lịch trình làm việc bao gồm 1 phiên toàn thể quy mô 250-300 người, 1 tiệc chiêu đãi, 1 phiên SOM Retreat khoảng 25-30 đại biểu và các hoạt động họp báo.

Phục vụ cho chuỗi sự kiện này, Đoàn Ban Thư ký quốc gia APEC 2027 đã tiến hành khảo sát thực tế hàng loạt cơ sở hạ tầng trọng yếu tại thành phố như sân bay, luồng tuyến di chuyển, trung tâm hội nghị, cơ sở lưu trú và các điểm tham quan văn hóa, du lịch. Đoàn đã khảo sát nhiều khách sạn 5 sao khu vực trung tâm như Hilton, Caravelle, Sheraton, Reverie, JW Marriott, Lotte, Park Hyatt, Le Meridien và Trung tâm Hội nghị Thisky Hall.

Dựa trên kết quả làm việc, Ban Thư ký quốc gia APEC 2027 và chính quyền thành phố sẽ phối hợp xây dựng sơ đồ tổng thể cho SOM3. Sơ đồ này bao quát toàn bộ hệ thống sân bay, khách sạn, trung tâm hội nghị, địa điểm họp SOM Retreat, nơi tổ chức chiêu đãi, bệnh viện, các trục giao thông chính và tuyến đường dự phòng. Hai bên đồng thời rà soát danh mục các hạng mục cần nâng cấp, cải tạo; lập phương án chi tiết về phân luồng giao thông, xe đưa đón, phương án an ninh, y tế, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống biển chỉ dẫn, công tác lễ tân và nhân sự phục vụ.

Đáp ứng toàn diện cơ sở vật chất và nguồn nhân lực

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy thành phố sở hữu nền tảng hạ tầng và nguồn nhân lực hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của sự kiện.

Hiện thành phố có 39 khách sạn 5 sao tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa nơi lưu trú, địa điểm họp và sân bay. Về hạ tầng hội nghị, Trung tâm Thisky Hall sở hữu hệ thống phòng họp sức chứa lên đến 3.600 khách, kết hợp nhiều phòng chức năng linh hoạt từ 50-120 chỗ và khu vực sân vườn khoảng 700m², rất thích hợp cho các buổi chiêu đãi ngoài trời.

Về nhân sự, thành phố có thế mạnh vượt trội với đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm qua nhiều sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao. Lực lượng liên lạc viên (LO) và tình nguyện viên (VO) tại chỗ dồi dào, đạt trình độ ngoại ngữ tốt, thạo kỹ năng nghiệp vụ và liên tục được rèn luyện qua các hội nghị quốc tế lớn.

Bên cạnh đó, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, y tế APEC 2027 trên địa bàn. Công an thành phố đang chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm bảo đảm an toàn, trật tự tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Để công tác chuẩn bị đạt hiệu quả cao nhất, đại diện các sở, ngành thành phố đề nghị Ban Thư ký quốc gia APEC 2027 và các bộ, ngành liên quan sớm cung cấp thông tin chi tiết về khung chương trình, thời gian, số lượng đại biểu và các yêu cầu đặc thù của từng hội nghị.

Thành phố cũng mong muốn sớm thống nhất các tiêu chuẩn về an ninh, chỉnh trang đô thị, phương án đón tiễn tại sân bay, công tác trang trí, tuyên truyền nhận diện sự kiện trên các tuyến đường và nền tảng số, cũng như thiết kế các chương trình trải nghiệm văn hóa, du lịch.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và các bộ ngành Trung ương tổ chức thêm các hoạt động bên lề nhằm quảng bá văn hóa, du lịch, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và giới thiệu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Lộc Hà khẳng định, thành phố đã và đang chủ động rà soát, chuẩn bị chu đáo tất cả các điều kiện thuộc trách nhiệm địa phương.

Thành phố Hồ Chí Minh cam kết phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký quốc gia APEC 2027 cùng các bộ, ngành Trung ương, sẵn sàng huy động tối đa các nguồn lực để bảo đảm chuỗi sự kiện APEC 2027 diễn ra thành công, chuyên nghiệp và để lại dấu ấn ấn tượng trong lòng bạn bè quốc tế.