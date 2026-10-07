Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy cửa hàng xe máy, 2 người bị thương

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: CTV)

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng, hỏa hoạn phát ra từ cửa hàng bán xe máy rộng khoảng 300m2, trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân. Nhiều người phát hiện sự việc dùng bình chữa cháy nhưng bất thành.

Lửa bốc nhanh khiến đám cháy lan sang cửa hàng bán quần áo và căn nhà ba tầng kinh doanh quán ăn, dãy nhà trọ hai tầng bên cạnh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều xe chữa cháy và khoảng 50 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và cứu nạn, cứu hộ. Đám cháy được khống chế sau đó khoảng 1 giờ.

Tại hiện trường, phần lớn cửa hàng xe máy bị thiêu rụi, mái nhà và khung thép đổ sụp. Hai căn nhà bên cạnh cũng hư hỏng nhiều tài sản, tường nứt.

Vụ cháy khiến hai người bị thương. Các nạn nhân đã được can thiệp y tế kịp thời. Theo cơ quan chức năng, cửa hàng xảy ra sự cố đã hoạt động ở địa bàn khoảng 4 năm, kinh doanh nhiều dòng xe máy, trong đó có xe điện.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.