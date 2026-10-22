Thành phố Hồ Chí Minh: Cây phượng bật gốc đè chết người đàn ông trên vỉa hè

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, cây phượng cao hơn 10m, nằm trước khu vực nhà thuốc Bệnh viện quận 11 cũ bất ngờ bị bật gốc, đổ đè lên người đàn ông và 2 xe máy ở gần đó.

Phát hiện sự việc, người dân cùng nhân viên y tế của bệnh viện gần hiện trường nhanh chóng hợp sức nâng thân cây, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển vào cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đa chấn thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi. Người tử vong được xác định là ông P.V.C (45 tuổi, quê An Giang), đang chờ người thân đi khám răng tại bệnh viện.

Qua kiểm tra ban đầu, gốc cây có dấu hiệu mục ruỗng, bật khỏi nền đất; 2 xe máy bị hư hỏng. Công an phường Bình Thới phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, tối 18/9, trên đường An Dương Vương, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh, một nhánh cây dầu gãy, rơi trúng người đàn ông 59 tuổi đang đi xe máy, khiến nạn nhân tử vong và người phụ nữ đi cùng bị thương.

Theo thống kê tại Thành phố Hồ Chí Minh trước khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố có hơn 200.000 cây xanh trên hơn 1.200 tuyến đường, trong đó khoảng 7.600 cây có chiều cao từ 20 - 50 m, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm. Nhiều cây dầu, cây sao lâu năm có kích thước lớn, tiềm ẩn nguy cơ gãy nhánh, ngã đổ khi xảy ra mưa giông.

Các vụ việc cho thấy sự cần thiết phải tăng cường kiểm tra, đánh giá tình trạng cây xanh, kịp thời phát hiện và xử lý những cây mục ruỗng, có nguy cơ gãy đổ, đặc biệt trong mùa mưa, nhằm hạn chế tai nạn và bảo đảm an toàn cho người dân.