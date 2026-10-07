Thành phố Hồ Chí Minh: Cây cổ thụ bật gốc chắn ngang đường khiến giao thông ùn ứ

Lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị liên quan cắt tỉa cành, thu dọn hiện trường. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sáng 7/10, một cây cổ thụ cao hơn 20m, đường kính khoảng 2 m bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng, gần giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ vào giờ cao điểm. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông.

Ghi nhận tại hiện trường, phần gốc cây bật khỏi mặt đất, thân và tán cây đổ rạp, chắn gần như toàn bộ mặt đường Đinh Tiên Hoàng. Nhiều cành cây vươn lên vỉa hè, ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của người dân gần khu vực. Sự cố xảy ra khoảng 6 giờ sáng ngày 7/10. Theo người dân, thời điểm cây đổ, trời không mưa, gió không lớn. Rất may không có thương vong lớn, chỉ một người đàn ông bị xây xát nhẹ.

Ngay sau khi nhận tin báo, khoảng 6 giờ 15 phút, lực lượng chức năng phường Tân Định có mặt, phong tỏa khu vực, phối hợp với các đơn vị liên quan cắt tỉa cành, thu dọn cây ngã đổ. Do thân cây chắn ngang đường, phương tiện phải di chuyển theo hướng khác, gây ùn ứ trên các tuyến lân cận như: Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Phùng Khắc Khoan. Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân lưu thông qua khu vực.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi lực lượng chức năng điều tiết giao thông và phối hợp xử lý hiện trường, tình trạng kẹt xe, ùn ứ qua khu vực cơ bản được giải quyết, phương tiện lưu thông trở lại.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết cây xanh nằm trong khuôn viên một tòa nhà tại góc đường nên địa phương chưa xác định được nguyên nhân bật gốc. Cây xanh này không thuộc phạm vi quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết; sau khi nhận thông báo, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh đã cử lực lượng đến hỗ trợ thu dọn hiện trường.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang có những đợt mưa lớn, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chú ý quan sát, hạn chế dừng, đỗ phương tiện hoặc trú mưa dưới những cây xanh lớn, cây có dấu hiệu nghiêng, bật rễ, cành khô gãy; chủ động tránh xa khu vực có nguy cơ cây gãy đổ để bảo đảm an toàn./.