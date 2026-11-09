Thành phố Hồ Chí Minh cần tổ chức lấy ý kiến giáo viên, phụ huynh về chương trình, sách giáo khoa

Ngày 9/11, Đoàn giám sát số 401 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng uỷ UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và chuyên đề công tác giáo dục phổ thông.

Đoàn Giám sát 401 của Ban Bí thư làm việc với Ban thường vụ Đảng uỷ UBND Thành phố Hồ Chí Minh về giáo dục phổ thông.

Báo cáo với đoàn giám sát, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đã nhận diện rõ hai vấn đề lớn của giáo dục và hiện đang tập trung tháo gỡ là đầu tư xây dựng trường, lớp và tuyển dụng giáo viên.

Trong đó, đối với đầu tư trường lớp, ngoài việc bổ sung về số lượng còn giải bài toán chênh lệch lớn về chất lượng giữa các địa bàn, giải quyết tình trạng trường học thiếu sân chơi, bãi tập; cơ sở vật chất xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu mới.

Hiện thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đến năm học 2027-2028 đáp ứng đủ nhu cầu về chỗ học cho người dân theo tinh thần vừa xây mới vừa nâng cấp chất lượng các trường hiện hữu.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng uỷ phường Sài Gòn chiều 9/11.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những nỗ lực của Thành phố trong triển khai các nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông, nhất là trong bối cảnh địa phương có quy mô giáo dục lớn, số lượng học sinh đông và yêu cầu đổi mới ngày càng cao.

Để có đánh giá toàn diện và những góp ý sát thực tiễn hơn đối với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, ông Nguyễn Văn Chiến đề nghị ngành Giáo dục Thành phố cần tổ chức lấy ý kiến đội ngũ giáo viên - những người trực tiếp triển khai chương trình, đồng thời lắng nghe ý kiến của học sinh và phụ huynh về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

"Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, đề xuất từ các địa phương, Đoàn công tác sẽ có thêm cơ sở để đánh giá toàn diện việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhận diện những vấn đề còn tồn tại và xác định các cơ chế, chính sách cần kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện", ông Nguyễn Văn Chiến nói.

Nhiều trường nêu khó khăn khi thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW

Trong chiều 9/11, Đoàn giám sát số 401 của Ban Bí thư cũng đã làm việc với Đảng uỷ phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại đây, các cơ sở giáo dục đã thẳng thắn nêu nhiều khó khăn khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các trường học thẳng thắn nêu khó khăn trong quá trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa và đề xuất hướng tháo gỡ, để từ đó Đoàn giám sát có cơ sở tổng hợp báo cáo với Ban Bí thư.

Báo cáo với đoàn giám sát, bà Ngô Hải Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn cho biết, sau sắp xếp cơ sở giáo dục, phường Sài Gòn có 17 cơ sở giáo dục, trong đó có 5 cơ sở giáo dục công lập. 100% cơ sở giáo dục trực thuộc đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày.

Theo bà Ngô Hải Yến, một số cơ sở giáo dục còn hạn chế về diện tích, phòng học, phòng chức năng và điều kiện cơ sở vật chất, việc cải tạo, nâng cấp gặp khó khăn do quỹ đất hạn chế, kiến trúc cũ.

Bên cạnh đó, cơ cấu đội ngũ giáo viên ở một số trường chưa cân đối giữa các môn học, còn thiếu giáo viên và nhân viên chuyên trách, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục.

Bà Trần Thuý An, Hiệu trưởng Trường Trung học co sở Võ Trường Toản nêu khó khăn khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với đoàn giám sát.

Bà Trần Thuý An, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, cho biết, thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhà trường gặp một số khó khăn về diện tích sân chơi, bãi tập khi toàn trường hiện có gần 1.500 học sinh song diện tích chỉ 3.600m2. Ngoài ra, đội ngũ giáo viên cũng chưa đảm bảo, nhiều năm liền thiếu giáo viên tiếng Nhật, Công nghệ, tổng phụ trách đội, không tuyển dụng được.

Về chương tình, sách giáo khoa, bà Trần Thuý An cho biết, còn sự bố trí mạch kiến thức không phù hợp ở một số môn học, như môn Khoa học tự nhiên, rời rạc, gây khó khăn cho thầy cô khi đảm nhận phụ trách cả môn học. Để có thể giảng dạy xuyên suốt 1 môn học, giáo viên nhà trường phải có sự điều chỉnh các mạch phân bổ kiến thức.

"Nhà trường đề xuất cần rà soát lại mạch kiến thức ở các bộ môn, chú trọng tính liên thông giữa các lớp, thiết kế hệ thống bài tập có tính phân hoá, hợp lý. Tăng cường hơn nữa học liệu trực quan, có thêm các video mô phỏng thí nghiệm, cập nhật thêm sự phát ttriển củ khoa học công nghệ…", bà Trần Thuý An kiến nghị.

Báo cáo với đoàn giám sát, bà Trần Thị Hồng Thuỷ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sớ và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn thông tin, khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhà trường còn gặp khó khăn ở môn Khoa học tự nhiên. Phản hồi từ phụ huynh cho thấy sự lo lắng khi con em mình học cả bộ môn Khoa học nhiên chỉ với giáo viên được đào tạo bài bản ở một phân môn Lý, Hoá, Sinh.

Đối với bậc Trung học phổ thông, theo bà Trần Thị Hồng Thuỷ, khó khăn đến từ việc chuyển đổi môn học cho học sinh. Theo quy định, học sinh chỉ được đổi môn vào cuối năm học, tuy nhiên thực tế dù được tư vấn đầy đủ từ đầu năm trong việc chọn môn, nhiều em chỉ sau thời gian học 1 tháng đã có mong muốn chuyển môn.

Bên cạnh đó là khó khăn khi học sinh chọn môn học lựa chọn khi nhiều em chọn môn không hẳn vì định hướng nghề nghiệp mà vì được chọn nên các em chọn, đặt ra nhiều bài toán cho nhà trường khi tư vấn cho các em trong chọn môn.

"Một điều đáng chú ý là các môn chuyển đổi lại nằm nhiều ở môn Khoa học tự nhiên, xuất phát từ một phần lý do là dạy tích hợp ở bậc Trung học co sở , các em khó nhận ra năng khiếu của mình ở bộ môn đó để có thiên hướng rõ ràng khi chọn lựa ở bậc Trung học phổ thông", bà Trần Thị HồngThuỷ phân tích thêm.

Từ thực tế triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Hiệu trưởng trường liên cấp này cho biết, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp nhà trường không có thầy cô nào được đào tạo chuyên sâu, chỉ có giáo viên chủ nhiệm được phân công phụ trách. Hơn nữa, sách giáo khoa của môn học này cũng rất ít chuyên đề đề cập về hướng nghiệp, nhất là khối 9 và khối 12.

"Chúng tôi đề xuất trường sư phạm đào tạo giáo viên hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp để có đội ngũ thực sự chuyên sâu về môn học này. Ngoài ra, sách giáo khoa cũng cần cân đối lại để tỷ lệ nội dung liên quan hướng nghiệp nhiều hơn", bà Trần Thị HồngThuỷ kiến nghị.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trưng Vương nhìn nhận, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có nhiều định hướng hay nhưng quá trình triển khai vẫn phát sinh nhiều bất cập.

Ví dụ, ở bộ môn Vật lý bậc Trung học phổ thông, chương trình khá bất cập khi chỉ thực hiện đảo từ lớp 10 lên lớp 12 so với sách giáo khoa trước đây. Trong khi đó, mạch kiến thức môn Toán bậc Trung học phổ thông lại đi rất xa so với môn Vật lý, vì vậy càng làm giáo viên khó khăn trong quá trình giảng dạy.

"Đó là chưa kể việc chọn môn học ở bậc Trung học phổ thông chưa chắc đã giúp học sinh định hướng nghề nghiệp tốt nhưng sẽ dẫn đến tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Việc chuyển đổi môn học sau 1 năm học cũng khiến học sinh gặp khó khăn do khó tiếp cận kiến thức môn học của cả 1 năm học trước đó", ông Nguyễn Đăng Khoa thẳng thắn.

Thông tin đến đoàn giám sát, ông Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng uỷ phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường đã có nhiều đổi mới, chủ động, sáng tạo khi thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW.

Tuy nhiên, để có những đột phá thì vẫn còn gặp các rào cản liên quan đến tự chủ về biên chế, về kinh phí hoạt động; việc thiếu giáo viên một số môn học kéo dài; khó khăn về quỹ đất dành cho giáo dục; đặc biệt là tình trạng tuyển sinh khó ở một số trường trung tâm do tỷ lệ sinh giảm, dịch chuyển lao động từ trung tấm đến các khu vực khác trong quá trình phát triển đô thị…

Từ đó, ông Bùi Xuân Cường kiến nghị cần mạnh dạn ưu tiên cơ sở vật chất dôi dư cho giáo dục, đồng thời có cơ chế đặc thù đối với các trường ở khu vực trung tâm để hỗ trợ về tuyển sinh, chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia.