Thành phố Hồ Chí Minh: Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tham gia hội thi, hội thao. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và hàng chục con tàu của các đơn vị thuộc Cảnh sát biển Việt Nam vừa kết thúc hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện cấp Cảnh sát biển Việt Nam khu vực III tại Vùng Cảnh sát biển (phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Các đội thi tham dự hội thi, hội thao đã hoàn thành tất cả các nội dung thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả hội thi, hội thao là cơ sở để đánh giá toàn diện chất lượng công tác chuẩn bị tàu, trình độ chuyên môn của bộ đội và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị.

Cũng từ hội thi, hội thao, các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, duy trì nền nếp công tác kỹ thuật, phát huy hiệu quả khai thác vũ khí, trang bị, phương tiện, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, nhiệm vụ được phân công.

Với đặc thù công tác dài ngày trên biển, yêu cầu đối với mỗi con tàu không dừng ở việc duy trì máy móc, trang bị hoạt động ổn định, mà còn đòi hỏi sự thống nhất giữa công tác quản lý, bảo quản kỹ thuật và trình độ khai thác, sử dụng của bộ đội.

Các đội thi đã thể hiện được tính chính xác, sự thuần thục trong thao tác và khả năng phối hợp đồng bộ giữa các thành viên trong kíp tàu.

Dưới đây là những hình ảnh tại hội thi, hội thao:

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ tại hội thi. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Kiểm tra bảo quản máy móc, trang thiết bị của một tàu tham gia hội thi. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Kiểm tra công tác đăng ký, ghi chép, sổ sách của chuyên ngành chính trị. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Một kíp của tàu cảnh sát biển đang thể hiện phần thi bảo vệ sức khỏe của tàu. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Phần thi lý thuyết quân sự. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Phần thi tác nghiệp trên hải đồ. (Ảnh: Lê Đình Thìn)