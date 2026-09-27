Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá thu hút vốn FDI

Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến hấp dẫn các doanh nghiệp FDI đến đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: A.T)

Ghi nhận kỷ lục dòng vốn đăng ký

Thông tin tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2025-2030) vừa diễn ra, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tình hình thu hút vốn FDI trong năm 2026 đạt kết quả hết sức khả quan. Đặt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD trong năm 2026, đến nay, thành phố đã thu hút được 17,2 tỷ USD, tăng 418,9% so với cùng kỳ và vượt 56,6% kế hoạch cả năm.

Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn cao gấp khoảng 4,19 lần so với cùng kỳ năm 2025 và vượt xa mục tiêu 11 tỷ USD đề ra cho cả năm. Lũy kế đến nay, toàn thành phố có 21.748 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 156,2 tỷ USD.

Trong cơ cấu nguồn vốn thu hút được, vốn cấp mới đóng vai trò chủ đạo khi đạt hơn 9,35 tỷ USD cho 1.438 dự án, chiếm 54,3% tổng vốn đăng ký. Bên cạnh đó, có 225 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm hơn 4,9 tỷ USD (chiếm 28,6%) và 1.450 trường hợp góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị hơn 2,9 tỷ USD (chiếm 17,1%).

Việc tỷ trọng vốn cấp mới và vốn điều chỉnh duy trì ở mức cao khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư đối với các nhà đầu tư mới, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của các doanh nghiệp hiện hữu khi tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động.

Điểm sáng nổi bật trong bức tranh thu hút đầu tư của thành phố là sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn mang tính dẫn dắt. Điển hình như Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực trung chuyển hàng hóa quốc tế, mở rộng kết nối hàng hải và thúc đẩy chuỗi dịch vụ logistics.

Phối cảnh dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ chuẩn bị khởi công tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Portcoast)

Bên cạnh đó, Dự án Trung tâm dữ liệu AI Factory tại khu công nghiệp Tân Phú Trung với tổng vốn đăng ký 2,1 tỷ USD được định hướng phát triển hạ tầng điện toán hiệu năng cao, phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn và chuyển đổi số.

Thành phố cũng ghi nhận đề xuất tăng vốn cho Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế khoảng 2,8 tỷ USD và Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2a thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm khoảng 1,4 tỷ USD.

Tại các khu chế xuất và khu công nghiệp, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước trong 9 tháng năm 2026 đạt 5,7 tỷ USD, bằng 131,15% kế hoạch cả năm và tăng 29,13% so với cùng kỳ. Riêng vốn FDI đạt 4,27 tỷ USD, tăng 62,22%.

Ông Trần Việt Hà, Phó Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định kết quả thu hút đầu tư 9 tháng cho thấy dòng vốn vào các khu chế xuất, khu công nghiệp đang từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Các dự án mới không chỉ bổ sung nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần mở rộng năng lực hạ tầng, hình thành các cụm liên kết ngành, thu hút doanh nghiệp vệ tinh và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy giải ngân

Nhằm chuyển hóa nguồn vốn đăng ký thành năng lực sản xuất thực tế và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, thành phố đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết: “Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và đưa nguồn vốn thực tế ra thị trường, ngành tài chính thành phố đã xác định ba điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ.

Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do các dự án lớn có diện tích và chi phí bồi thường rất lớn, thành phố tập trung chỉ đạo hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư nhằm tạo quỹ đất sạch giao cho nhà đầu tư.

Nhiệm vụ tiếp theo là giải quyết vướng mắc trong công tác định giá đất. Ngành tài chính tập trung làm việc với các đơn vị tư vấn định giá đất, nhanh chóng hoàn thiện nội dung họp để phê duyệt giá đất, làm cơ sở pháp lý cho việc giao đất, cho thuê đất và thu tiền sử dụng đất đóng góp cho ngân sách.

Nhiệm vụ thứ ba là triển khai song song các quy hoạch phân khu đồng thời với Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến được phê duyệt trong tháng 10/2026) để làm cơ sở thực hiện các thủ tục đầu tư nhanh hơn”.

Doanh nghiệp nước ngoài giới thiệu công nghệ tự động cho khách tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: A.T)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về các giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu chương trình làm việc trực tiếp với 16 nhà đầu tư chiến lược và các doanh nghiệp lớn. Mục tiêu của hoạt động này nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân thực tế 171.727 tỷ đồng vốn FDI và các dự án trọng điểm trong 4 tháng cuối năm.

Đồng thời, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố xác định trong quý IV/2026 sẽ tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các dự án đã chấp thuận sớm triển khai; tiếp tục tăng cường xúc tiến đầu tư, chủ động tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, dự kiến tổng vốn FDI đăng ký vào Thành phố Hồ Chí Minh cả năm 2026 có thể đạt khoảng 19 tỷ USD, tương đương 172,7% kế hoạch năm. Việc duy trì tốc độ thu hút vốn đi đôi với tháo gỡ khó khăn về thủ tục và hạ tầng được kỳ vọng sẽ giúp thành phố khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, tạo sức lan tỏa cho vùng và cả nước trong giai đoạn phát triển mới.