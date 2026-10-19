Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá giải ngân đầu tư công

Dự án Trung tâm hành chính mới Thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh thi công với hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị hiện đại. (Ảnh: THẾ ANH)

Chuyển biến tích cực qua từng quý

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước khu vực II, tính đến hết 9/2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành giải ngân 111.494 tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao và thành phố triển khai.

Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Tài chính đánh giá là địa phương có khối lượng vốn giải ngân lớn và là một trong 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt hơn mức bình quân chung của cả nước (cả nước giải ngân 62,9%) trong 9 tháng qua.

Kết quả này thể hiện sự tăng tốc rõ rệt so với giai đoạn đầu năm. Trong quý I, thành phố mới giải ngân được 13.618 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 9,2%, thấp hơn mức trung bình 11% của cả nước. Đến quý II, con số này nâng lên 51.634 tỷ đồng, đạt 35%, đuổi kịp mặt bằng chung.

Công nhân đang "vượt nắng, thắng mưa", tăng tốc hoàn thiện các hạng mục tại cống Mương Chuối - Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Bước sang quý III, tốc độ giải ngân tiếp tục bứt phá khi quy mô vốn giải ngân trong 3 tháng này cao gấp 1,16 lần tổng giá trị thực hiện của nửa đầu năm 2026. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh liên tục nằm trong nhóm hai địa phương có giá trị giải ngân cao nhất cả nước và vượt tỷ lệ bình quân chung trong các tháng 7, 8 và 9/2026.

Đại diện Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sự chủ động trong công tác điều phối vốn là yếu tố then chốt giúp cải thiện tiến độ. Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành 8 đợt điều chuyển vốn nội bộ và giữa các đơn vị. Hơn 45.000 tỷ đồng được di dời từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khối lượng hoàn thành thực tế và khả năng hấp thụ vốn tốt.

Bên cạnh đó, việc phân bổ thêm nguồn lực cho các công trình trọng điểm đã mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, nhiều dự án bồi thường, tái định cư và hạ tầng giao thông quy mô lớn sau khi tiếp nhận vốn bổ sung đã đạt tỷ lệ giải ngân từ 92% đến 100%.

Phần lớn các Ban Quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc thành phố đang nắm giữ lượng vốn lớn đều đạt kết quả giải ngân vốn tích cực. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đạt tỷ lệ 85,5%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt 81,5%; Ban Quản lý đường sắt đô thị đạt 74,7%. Riêng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đạt 60,2%, thấp hơn mức bình quân chung của thành phố.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu cả năm

Thành tích giải ngân 9 tháng năm 2026 đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng chung, đồng thời tạo cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch vốn được giao. Để đạt chỉ tiêu giải ngân 100% vào cuối năm, thành phố cần giải ngân thêm khoảng 36.104 tỷ đồng trong quý IV.

Nhằm ghi nhận những nỗ lực trong công tác này, Sở Tài chính đã phối hợp các cơ quan liên quan đề xuất khen thưởng 20 đơn vị có thành tích xuất sắc. Trong đó có 3 Ban Quản lý dự án chuyên ngành cùng 17 Ủy ban nhân dân cấp xã và các chủ đầu tư. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân cao đã được thưởng nguồn kinh phí quy đổi thành các công trình phục vụ dân sinh tại địa bàn.

Chia sẻ về công tác triển khai, ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Ban tổ chức Thành ủy, nguyên Bí thư phường An Lạc cho biết, năm nay phường được giao 1.425 tỷ đồng vốn đầu tư công. Nhờ đội ngũ quản lý dự án có kinh nghiệm, thường xuyên theo dõi tiến độ, giải quyết vướng mắc và điều chuyển vốn kịp thời, địa phương đã giải ngân khoảng 90% và cam kết hoàn thành toàn bộ kế hoạch vào cuối năm. Mức thưởng công trình được tiếp nhận sẽ được cụ thể hóa thành các dự án hạ tầng để nâng cao đời sống người dân.

Bên cạnh công tác khen thưởng, thành phố duy trì tinh thần siết chặt kỷ cương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện kế hoạch giải ngân theo từng tháng. Các sở, ngành chuyên ngành được yêu cầu tiếp tục rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, quy hoạch và bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho các công trình.

Đánh giá về nhiệm vụ trọng tâm giải ngân vốn và đầu tư trong thời gian còn lại năm 2026, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, các doanh nghiệp cùng các sở, ngành cần khẩn trương hoàn thiện hợp đồng để triển khai công việc.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị quyết tâm tập trung xử lý dứt điểm các dự án còn tồn đọng, đồng thời đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp có dự án lớn tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của Thành phố.

Hàng loạt sà lan, cần cẩu, thiết bị khoan cọc và máy móc cơ giới được tập kết dọc tuyến Rừng Sác, phục vụ các hạng mục thuộc dự án metro Bến Thành-Cần Giờ. (Ảnh: THẾ ANH)

Để hoàn thành chỉ tiêu giải ngân đầu tư công, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm. Trước hết, thành phố yêu cầu quán triệt quyết liệt các nhiệm vụ giải ngân, đổi mới mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị, lấy hiệu quả công việc và kế hoạch giải ngân hằng tháng làm thước đo đánh giá năng lực cũng như trách nhiệm của người đứng đầu.

Thêm vào đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương phải phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách từng dự án, bám sát tiến độ, chủ động phối hợp vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm, đồng thời đẩy nhanh thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các sở chuyên ngành như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch-Kiến trúc và Sở Xây dựng có trách nhiệm hỗ trợ rút ngắn thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, khai thác mỏ và bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng.

Song song đó, thành phố tiếp tục hỗ trợ sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, đẩy mạnh giải ngân để kích hoạt chuỗi cung ứng và kích thích tiêu dùng nội địa. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị phải tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc theo từng dự án với rõ cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành, đồng thời kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.