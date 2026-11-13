Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung thiết bị tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo 515 Thành phố tiếp nhận thiết bị do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Thiết bị do Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup trao tặng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh gồm hai thiết bị trị giá gần 5 tỷ đồng. Phương tiện có khả năng khảo sát cấu trúc dưới lòng đất, hỗ trợ xác định những vị trí cần kiểm tra trước khi tổ chức đào tìm.

Theo Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 12/11, toàn thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 1.017 hài cốt liệt sĩ, trong đó 1.012 hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng và năm hài cốt tại xã Thường Tân. Trước đó, ngày 14/10, thành phố tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Thành phố cũng hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ, sớm hơn kế hoạch. Ngày 21/8/2026, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân vận chuyển 7.113 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định, xác định danh tính.

Sau những kết quả bước đầu, công tác tìm kiếm đang chuyển sang các khu vực có nhiều khó khăn về địa hình và nguồn thông tin. Qua hàng chục năm, nhiều địa điểm chôn cất đã thay đổi cảnh quan, dấu tích chiến tranh bị xóa nhòa. Một số hồ sơ lưu trữ chưa đủ căn cứ xác định chính xác vị trí, trong khi nhân chứng trực tiếp ngày càng ít.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm, bà Phan Thị Mỹ Lệ cho biết, thiết bị radar xuyên đất hỗ trợ phát hiện những cấu trúc bất thường dưới lòng đất, giúp khoanh vùng các địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ, giảm phạm vi đào thăm dò, tiết kiệm nhân lực và thời gian.

Hai thiết bị radar hỗ trợ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Quỹ Thiện Tâm sẽ phối hợp mời chuyên gia có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn vận hành, chia sẻ phương pháp sử dụng thiết bị. Các đơn vị tiếp nhận cần chú trọng đào tạo cán bộ, bảo dưỡng phương tiện thường xuyên để đáp ứng yêu cầu tìm kiếm trên thực địa.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Thành phố, cho biết việc bổ sung thiết bị kỹ thuật có ý nghĩa thiết thực khi nhiệm vụ tìm kiếm đang bước vào giai đoạn đòi hỏi độ chính xác cao hơn.

Theo ông, hồ sơ hiện có của thành phố ghi nhận 18 địa điểm nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Ngoài Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tại năm địa điểm, trong đó hai địa điểm có kết quả, ba địa điểm chưa phát hiện hài cốt.

Hiện nay khó khăn chủ yếu là thông tin về vị trí chôn cất chưa đầy đủ, một số tọa độ cần tiếp tục xác minh. Vì vậy, việc khảo sát bằng thiết bị chuyên dụng phải được thực hiện trên cơ sở đối chiếu hồ sơ chiến tranh, tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và đặc điểm địa hình hiện tại.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Thành phố phát biểu. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Trước nhiệm vụ thời gian tới có yêu cầu cao hơn, đòi hỏi phương pháp triển khai chuyên sâu, thành phố cần tăng cường các nhóm nghiên cứu, tổ chuyên gia để kiểm chứng tài liệu, xác định tọa độ, khoanh vùng những địa điểm nghi có mộ liệt sĩ trước khi tổ chức khai quật.

"Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện công việc này với tinh thần quyết liệt hơn, yêu cầu cao hơn", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố cho biết sẽ phối hợp các trường đại học, cơ quan chuyên môn tổ chức huấn luyện, đào tạo lực lượng vận hành thiết bị radar xuyên đất. Kết quả khảo sát sẽ được đối chiếu với những nguồn thông tin đã thu thập để lựa chọn vị trí đào tìm phù hợp, hạn chế việc khai quật khi chưa đủ căn cứ.

Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Từ kết quả tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh những khu vực nghi có mộ liệt sĩ trên toàn địa bàn. Sự kết hợp giữa nghiên cứu hồ sơ, khai thác thông tin nhân chứng với thiết bị kỹ thuật hiện đại là cơ sở để cơ quan chức năng nâng cao độ chính xác trong tìm kiếm, đáp ứng mong mỏi của những gia đình vẫn chờ tin người thân sau nhiều thập niên.