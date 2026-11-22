Các giáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh thực nghiệm giờ học giáo dục địa phương.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định, Tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2026-2030 bảo đảm tính thống nhất và liên thông giữa các cấp học. Cấu trúc nội dung phát triển theo hướng đồng tâm, mở rộng nâng cao theo từng lớp, tránh trùng lặp và chồng chéo.

Trên cơ sở chọn lọc nội dung từ các bộ Tài liệu Giáo dục địa phương đã được phê duyệt và ban hành, tiến hành rà soát, tinh giản và cập nhật phù hợp sự thay đổi địa giới hành chính và thực tiễn phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung biên soạn bảo đảm tính thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới; không thay thế nội dung Chương trình giáo dục phổ thông chung, không đặt ra yêu cầu vượt quá yêu cầu cần đạt; phù hợp với thời lượng quy định và điều kiện tổ chức dạy học, không gây quá tải cho giáo viên và học sinh.

Theo lộ trình, trong năm 2026, thành phố tập trung biên soạn, hoàn thiện nội dung Tài liệu giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 12. Sau khi tổ chức dạy thực nghiệm tại các cơ sở giáo dục vào tháng 11 và 12/2026, thành phố sẽ ban hành quyết định phê duyệt bộ tài liệu trong tháng 12/2026, làm cơ sở triển khai thống nhất trên toàn địa bàn.

Đến tháng 1/2027, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức in ấn, phát hành và cung ứng đầy đủ tài liệu cho các cơ sở giáo dục phổ thông. Từ tháng 1 đến tháng 5-2027, các trường triển khai giảng dạy đại trà bộ tài liệu mới.

Trong giai đoạn 2028-2029, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở giáo dục. Đồng thời, rà soát, cập nhật các số liệu biến động về kinh tế - xã hội của thành phố khi có những thay đổi lớn.

Năm 2030, tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch giai đoạn 2026-2030, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Thành phố cũng tiến hành rà soát tổng thể bộ tài liệu theo định kỳ 5 năm/lần, đồng thời xây dựng định hướng, mục tiêu và lộ trình triển khai cho giai đoạn tiếp theo.

Về nội dung, UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định, Tài liệu giáo dục địa phương Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030 tập trung vào những vấn đề cơ bản, cốt lõi hoặc có tính thời sự về văn hóa, lịch sử truyền thống, địa lý, kinh tế, xã hội, hướng nghiệp, môi trường và các lĩnh vực khác theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông.

Đặc biệt, nội dung tài liệu phải phản ánh toàn diện, khách quan lịch sử hình thành, phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh; truyền thống đấu tranh cách mạng, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, danh nhân và con người thành phố. Bên cạnh đó là những kiến thức về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên, dân cư, hệ sinh thái, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, những ngành và lĩnh vực kinh tế chủ yếu, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cùng các mô hình phát triển mới của thành phố cũng được đưa vào tài liệu. Đặc biệt, nội dung giáo dục địa phương chú trọng cập nhật những vấn đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh; gắn định hướng nghề nghiệp của học sinh với đặc điểm và định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nội dung giáo dục địa phương được xây dựng, chỉnh sửa và cập nhật theo từng lớp học, cấp học, bảo đảm phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh. Việc tổ chức dạy học tăng cường thực hành, trải nghiệm, gắn kiến thức lý thuyết với thực tiễn địa phương và phù hợp điều kiện của từng cơ sở giáo dục. Trong đó, các trường tổ chức hoạt động tham quan, tìm hiểu thực tế tại di tích lịch sử, cơ sở văn hóa, doanh nghiệp, làng nghề và những địa điểm phù hợp trên địa bàn thành phố, qua đó giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Đối với cấp Tiểu học, nội dung giáo dục địa phương được thực hiện thông qua tích hợp trong hoạt động trải nghiệm và dạy học các môn học theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp từng lớp học và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ở cấp Trung học cơ sở, giáo dục địa phương là nội dung bắt buộc với thời lượng 35 tiết/năm học/lớp, áp dụng từ lớp 6 đến lớp 9. Nội dung được tổ chức thành các chủ đề, tích hợp vào những môn học và hoạt động giáo dục có liên quan.

Ở cấp Trung học phổ thông, giáo dục địa phương cũng là nội dung bắt buộc, với thời lượng 35 tiết/năm học/lớp từ lớp 10 đến lớp 12. Các chủ đề được xây dựng phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường, chú trọng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, gắn với định hướng nghề nghiệp và tiềm năng phát triển của địa phương.