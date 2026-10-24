Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt đối tượng cướp tiệm vàng sau 40 phút truy xét

Đối tượng Nguyễn Minh Đắc tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 50 phút, ngày 24/10, tại tiệm vàng K.T.N.P (phường Tân Khánh) xảy ra vụ cướp tài sản. Đối tượng là nam giới, khoảng 30 tuổi, điều khiển xe mô-tô đến tiệm vàng và sử dụng dao uy hiếp, khống chế chủ tiệm vàng để cướp tài sản.

Khi bị chủ tiệm chống trả quyết liệt, đối tượng đã gây thương tích nhẹ cho người quản lý rồi nhanh chóng bỏ chạy. Vụ việc không gây thiệt hại về tài sản. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, bị hại đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Phường Tân Khánh khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan triển khai truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Đối tượng Nguyễn Minh Đắc cùng phương tiện gây án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chỉ sau 40 phút, đến 9 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định, khống chế và bắt giữ Nguyễn Minh Đắc (sinh năm 1992, hiện trú tại khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh) là đối tượng gây án.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.