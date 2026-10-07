Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chi trả 450 tỷ đồng bồi thường cho dự án Tỉnh lộ 991 nối dài

Một hộ dân nhận tiền đền bù tại dự án. (Ảnh: Phường Phú Mỹ cung cấp)

Sáng 7/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã bắt đầu tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi phục vụ dự án đầu tư xây dựng Tỉnh lộ 991 nối dài.

Dự án trên dài gần 4km, nối Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép-Thị Vải, mặt cắt ngang hoàn chỉnh 57m. Dự án này có tính chất quan trọng khi kết nối Quốc lộ 51 với cụm cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải, để tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội, logistics và công nghiệp liên vùng.

Người dân nhận tiền đền bù. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Để triển khai dự án trên, phải thu hồi khoảng 308.779m² đất thuộc địa bàn phường Phú Mỹ.

Theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được chính quyền phường Phú Mỹ phê duyệt, có 126 hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ khoảng 450 tỷ đồng. Công tác thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng được triển khai khẩn trương, minh bạch, và đúng quy định pháp luật.

Trong ngày 7/10, các ngành, cơ quan chức năng phường Phú Mỹ đã chi trả cho 55 hộ dân với tổng số tiền 149 tỷ đồng. Số tiền và các hộ dân còn lại sẽ tiếp tục được chi trả đến ngày 9/10. Sau khi nhận tiền bồi thường, các hộ dân bàn giao mặt bằng cho chính quyền, chủ đầu tư để thi công dự án.