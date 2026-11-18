Cử tri Phường Phú An nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: NHẬT MINH)

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Phú An phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, trong đó có việc thu thuế đối với dịch vụ thu gom rác, tình trạng hư hỏng đường giao thông và những vướng mắc trong công tác tái định cư, giải quyết quyền lợi cho người dân.

Cử tri Dương Phạm Hồng Phong (ngụ khu phố 8) phản ánh việc người dân phải đóng thêm khoản thuế 8-10% khi thanh toán tiền dịch vụ thu gom rác. Ông Phong nêu thí dụ, một hộ gia đình có hai người hiện đóng 36.000 đồng tiền thu gom rác nhưng phải trả thêm 10% thuế. Điều này khiến người dân băn khoăn về căn cứ pháp lý, cũng như trách nhiệm kê khai và nộp thuế thuộc về doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hay người sử dụng dịch vụ. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của cơ quan liên quan.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: NHẬT MINH)

Một vấn đề khác được cử tri quan tâm là tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường trên địa bàn phường.

Cử tri Đinh Văn Hùng, khu phố Phú Thuận, phản ánh một số tuyến đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi kéo dài gần một năm nhưng chưa được sửa chữa triệt để. Tại tuyến đường ĐT 744 vừa xảy ra tai nạn giao thông khiến một người chết. Người dân thường xuyên đưa đón học sinh, đi lại qua khu vực này nên rất lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Bên cạnh những vấn đề trên, cử tri cũng kiến nghị về: tình trạng các hộ dân chưa được bố trí tái định cư, vấn đề tách thửa, cho tặng người thừa kế vẫn chưa được xử lý.

Đại diện các đơn vị và các cử tri tham gia chương trình tiếp xúc cử tri. (Ảnh: NHẬT MINH)

Trả lời cử tri, ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú An ghi những phản ánh của người dân, đây là cơ sở để chính quyền địa phương nâng cao, điều chỉnh công tác điều hành để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Liên quan kiến nghị về bố trí tái định cư, ông Lâm cho biết, đây là công việc kéo dài nhiều năm. Sau khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, phường tiếp nhận, phối hợp Trung tâm Phát triển đất đai khu vực Bến Cát kiểm soát hồ sơ, cơ sở pháp lý để giải quyết.

Ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú An trả lời các phản ánh của người dân. (Ảnh: NHẬT MINH)

Đối với nghĩa vụ tài chính, Ủy ban nhân dân phường đã họp, thống nhất kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ cho người dân. Đối với khu tái định cư thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm Phát triển đất đai Thành phố, phường đã có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng và đơn vị liên quan bàn giao về địa phương để tiếp tục thực hiện thủ tục bố trí tái định cư.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các cơ quan chức năng phải quan tâm giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: NHẬT MINH)

Đối với những nội dung còn vướng mắc, chưa thể giải quyết ngay, các đơn vị cần rà soát, xác định trách nhiệm, thẩm quyền và có lộ trình xử lý cụ thể; tránh tình trạng kiến nghị kéo dài nhưng không được giải quyết dứt điểm.

Đối với các vấn đề liên quan đất đai, bồi thường và tái định cư cơ quan chức năng giải quyết phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, hài hòa quyền lợi của người dân.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố yêu cầu chính quyền địa phương phải chủ động xử lý dứt điểm các điểm đen về tai nạn giao thông, xử lý đường hư hỏng bảo đảm an toàn cho người dân; tiếp tục lắng nghe ý kiến cử tri, tăng cường trách nhiệm trong xử lý các vấn đề dân sinh, không để những kiến nghị chính đáng của người dân bị kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống và niềm tin của nhân dân.