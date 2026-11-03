Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai từ năm học 2026-2027

Một giờ học Toán bằng tiếng Anh của học sinh Trường THCS Võ Trường Toản, Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10/2026.

3 giai đoạn triển khai, áp dụng từ năm học 2026-2027

Đề án hướng đến mục tiêu chung tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thường xuyên và hiệu quả trong dạy học, hoạt động giáo dục, giao tiếp, quản lý và sinh hoạt chuyên môn; hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh của Thành phố Hồ Chí Minh từ Mức độ 1 đến Mức độ 3 phù hợp với lộ trình chung của quốc gia.

Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh và dạy các môn học bằng tiếng Anh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng thế hệ công dân toàn cầu có năng lực hội nhập sâu rộng, đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ hàng đầu cả nước.

Đề án được chia thành 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (2026-2030): Xây dựng nền tảng, chuẩn bị đủ điều kiện triển khai

Năm học 2026-2027 (chuẩn bị nền tảng): Quán triệt mục tiêu; rà soát điều kiện thực hiện; ban hành Kế hoạch triển khai Đề án của đơn vị; thống kê và khảo sát 100% trình độ tiếng Anh của đội ngũ; rà soát các chương trình dạy học bằng tiếng Anh, chương trình giáo dục tích hợp đang thực hiện và điều chỉnh.

Năm 2027-2028 : Từ 20% đến 30% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng năng lực tiếng Anh; 30% cơ sở bồi dưỡng phương pháp dạy các môn học bằng tiếng Anh/STEM/STEAM; ít nhất 30% cơ sở giáo dục xây dựng hoàn chỉnh môi trường sử dụng tiếng Anh; ít nhất 15% cơ sở giáo dục tổ chức dạy các môn học bằng tiếng Anh.

Năm 2029-2030 : Mỗi chỉ tiêu tăng thêm 10%: 30% - 40% cán bộ quản lý, giáo viên bồi dưỡng tiếng Anh; 40% cơ sở giáo dục bồi dưỡng phương pháp dạy môn bằng tiếng Anh; ít nhất 40% cơ sở giáo dục xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh; ít nhất 30% cơ sở giáo dục tổ chức dạy các môn học bằng tiếng Anh.

Giai đoạn 2 (2031-2035): Huy động tất cả nguồn lực triển khai, đạt chỉ tiêu hàng năm theo lộ trình

Đến năm 2035 phấn đấu 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh theo kế hoạch; 100% cơ sở hoàn thành bồi dưỡng phương pháp dạy môn bằng tiếng Anh; 100% cơ sở thiết kế hoàn chỉnh chương trình dạy học bằng tiếng Anh; 100% cơ sở hoàn thành xây dựng môi trường tiếng Anh học đường; phấn đấu khoảng 50% cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục tích hợp (bao gồm Chương trình tích hợp theo Đề án 5695) theo nhu cầu tự nguyện của người học.

Giai đoạn 3 (2036-2045): Nâng cao, hoàn thiện điều kiện, nguồn lực cho phát triển bền vững

Duy trì và phát triển năng lực đội ngũ; cập nhật phương pháp giảng dạy thường xuyên; phấn đấu nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục tích hợp lên 60%-70%; hiện đại hóa và song ngữ hóa môi trường học tập, môi trường giáo dục; đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm giáo dục, kinh tế và tài chính tiên tiến của khu vực.

8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học

Để thực hiện đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, UBND Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm tính kế thừa nền tảng vững chắc dạy và học tiếng Anh. Rà soát, hình thành định mức lao động, chế độ làm việc đối với giáo viên tiếng Anh và giáo viên dạy các môn học bằng tiếng Anh theo Đề án. Rà soát các chương trình dạy học bằng tiếng Anh, chương trình giáo dục tích hợp đang thực hiện. Nghiên cứu chính sách thu hút, đãi ngộ chuyên gia, giáo viên nước ngoài và đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc tế.

Giải pháp phát triển đội ngũ và nâng cao năng lực ngoại ngữ và phương pháp dạy học bằng tiếng Anh. Trong đó, giáo viên được phân công dạy môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh phải đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu Bậc 4 ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và Bậc 5 ở cấp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ, thu hút giáo viên tiếng Anh về công tác tại địa bàn còn khó khăn; cơ chế cho người nước ngoài sử dụng thành thạo tiếng Anh tham gia dạy học tại cơ sở giáo dục công lập; cơ chế phát hiện, đãi ngộ học sinh có năng lực tiếng Anh nổi trội và hỗ trợ nhà giáo học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng trong và ngoài nước

Giải pháp xây dựng chương trình dạy học bằng tiếng Anh, Chương trình tích hợp từ bậc mầm non. Thí điểm tích hợp tiếng Anh cho trẻ mầm non trên nền tảng công nghệ số, học qua chơi. Từ năm học 2026-2027, mỗi cụm chuyên môn lựa chọn 1-2 cơ sở giáo dục thực hiện trước để kiểm chứng bộ tiêu chí, chương trình và học liệu; sơ kết vào cuối năm học 2027-2028 làm cơ sở điều chỉnh.

Giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh, theo định hướng dạy đủ 4 kỹ năng (chú trọng nghe, nói từ trung học cơ sở trở xuống). Mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh ngoài giờ học để hỗ trợ hình thành và phát triển hệ sinh thái tiếng Anh trong trường học.

Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, AI, tăng cường cơ sở vật chất; tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác công - tư; phát động phong trào thi đua đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đối với cơ sở giáo dục trong toàn thành phố.