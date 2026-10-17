Thành phố Hải Phòng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ học sinh lớp 1 tử vong sau giờ tan học

Theo thông tin do Công an TP Hải Phòng công bố ngày 16/10/2026, khoảng 17h15 ngày 15/10, tại khu vực sân Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, xảy ra vụ việc khiến một học sinh lớp 1 tử vong.

Nạn nhân là cháu N.T.M., sinh năm 2020, trú tại tổ dân phố Đồng Giới Tây, phường An Dương. Thời điểm xảy ra vụ việc, phụ huynh đang đón học sinh sau giờ tan trường; cháu được chị gái đến đón và vui chơi tại khu vực sân vườn trong khuôn viên nhà trường.

Trường Tiểu hoc An Dương nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: PT

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, cháu bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng. Giáo viên nhà trường nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Đến khoảng 4h30 ngày 16/10, gia đình đưa thi thể cháu về nhà để tổ chức mai táng.

Trước đó, theo báo cáo ban đầu của UBND phường An Dương, học sinh tan học lúc 16h50 ngày 15/10. Cháu ở lại chờ người thân và chơi tại khu vực vườn hoa gần ghế đá. Bài báo cho biết ban giám hiệu, giáo viên và những người có mặt đã sơ cứu, thông báo cho gia đình và đưa cháu đến cơ sở y tế cấp cứu.

Gia đình sau đó đã đề nghị cơ quan chức năng làm rõ diễn biến vụ việc, trong đó có việc trích xuất camera giám sát. Bài báo dẫn phản ánh của người thân cho biết nhà trường thông tin camera ở khu vực này bị hỏng. Đây là thông tin được báo chí ghi nhận từ phản ánh của gia đình, chưa phải kết luận xác minh chính thức của cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường An Dương và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 xác minh vụ việc.

Theo thông tin bổ sung được Công an thành phố công bố ngày 16/10, các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan; ghi lời khai của người thân, giáo viên và những phụ huynh có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai người chứng kiến, kết luận giám định pháp y và các tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 16/10, Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng thông tin Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Đức đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 13765/VP-VX, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc, đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn trường học.

Theo chỉ đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an phường An Dương xác minh quá trình quản lý, giám sát, trông giữ và bàn giao học sinh sau giờ học; việc phát hiện, xử lý tình huống và sơ cấp cứu; trách nhiệm của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các cá nhân liên quan.

Thông báo của Ban Tuyên giáo thành ủy Hải Phòng

Đối với ngành giáo dục, UBND thành phố yêu cầu rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón và bàn giao học sinh sau giờ học tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là trường mầm non và tiểu học. Nội dung rà soát phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý học sinh còn chờ phụ huynh đến đón, phương án xử lý tình huống phát sinh và điều kiện an toàn tại khu vực cổng trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp trong trường học, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Đối với Công an thành phố, chỉ đạo yêu cầu chỉ đạo Công an phường An Dương tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các bên liên quan theo quy định pháp luật; báo cáo UBND thành phố ngay khi có kết luận chính thức. Các đơn vị liên quan phải phối hợp thu thập, bảo quản hồ sơ, chứng cứ phục vụ quá trình xác minh.

UBND phường An Dương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu; chỉ đạo nhà trường phối hợp xác minh, thăm hỏi và động viên gia đình học sinh. Thành phố đồng thời yêu cầu địa phương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền; ổn định tâm lý giáo viên, học sinh, phụ huynh và bảo đảm hoạt động dạy, học.

Ông Đào Trọng Đức (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng) đã đến thăm hỏi, động viên và thắp hương chia buồn với gia đình cháu N.M.T. (sinh năm 2020, học sinh lớp 1A6, Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương)

Ngoài việc xác minh vụ việc cụ thể tại Trường Tiểu học An Dương, UBND TP Hải Phòng yêu cầu rà soát toàn diện công tác bảo đảm an toàn trường học trên địa bàn. Các cơ quan chức năng được giao chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp cung cấp thông tin chính thức, khách quan, minh bạch.

Một nội dung khác được thành phố nhấn mạnh là theo dõi tình hình trên không gian mạng và xử lý các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm quyền riêng tư của học sinh và gia đình. Người dân được tuyên truyền, vận động không phát tán hình ảnh, thông tin riêng tư của gia đình cháu bé trên mạng xã hội.

Đây là yêu cầu cần thiết khi những vụ việc liên quan đến trẻ em dễ thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Việc thông tin về vụ việc cần dựa trên nguồn chính thức, tôn trọng sự thật, đồng thời bảo vệ danh dự, hình ảnh và đời sống riêng tư của trẻ cùng gia đình.