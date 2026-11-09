Thành phố Hải Phòng và tỉnh Gunma (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác trên 4 lĩnh vực trọng tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung và Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) Ichita Yamamoto ký bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Theo đó, thành phố Hải Phòng mong muốn hai địa phương tập trung thúc đẩy hợp tác trong 4 lĩnh vực trọng tâm: giao lưu kinh tế, xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; giao lưu nhân dân và trao đổi đoàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh, đây là dấu mốc mở ra giai đoạn hợp tác mới, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

Thành phố Hải Phòng và tỉnh Gunma có nhiều thế mạnh bổ trợ lẫn nhau; Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics quan trọng của Việt Nam, còn tỉnh Gunma có thế mạnh về công nghiệp chế tạo, sản xuất ô-tô, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ. Đây cũng là những lĩnh vực Hải Phòng ưu tiên phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác.

Hải Phòng cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tỉnh Gunma tìm hiểu môi trường đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Hải Phòng; đồng thời mong muốn doanh nghiệp thành phố có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quản lý và mạng lưới đối tác Nhật Bản.

Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) Ichita Yamamoto khẳng định, việc ký kết bản ghi nhớ là khởi đầu mới, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác, giao thương giữa hai địa phương.

Với thế mạnh về công nghiệp chế tạo và những điểm tương đồng trong định hướng phát triển, tỉnh Gunma mong muốn mở rộng hợp tác với Hải Phòng, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh Gunma sẽ hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng.

Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) Ichita Yamamoto bày tỏ tin tưởng hai địa phương sẽ khai thác hiệu quả khuôn khổ bản ghi nhớ, tiếp tục củng cố quan hệ tin cậy, mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai bên.