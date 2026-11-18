Xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng chính quyền thân thiện, trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Từ những chuyển biến rõ nét ở cơ sở tại Hải Phòng thời gian qua, có thể thấy rõ sức lan tỏa của các chủ trương, nghị quyết khi đi vào đời sống.

Kết quả ấy bắt nguồn từ sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy và cách điều hành chủ động, linh hoạt của chính quyền trong việc cụ thể hóa văn bản cấp trên sát với điều kiện từng địa bàn.

Lấy công nghệ số làm đòn bẩy

Nhìn từ thực tiễn tại phường Phù Liễn (thành phố Hải Phòng), có thể thấy rõ tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới đang từng bước đi vào chiều sâu.

Khi cấp ủy chuyển mạnh từ chỉ đạo chung chung sang ban hành văn bản sát việc, phân công rõ người, rõ trách nhiệm và kiểm tra thường xuyên, bộ máy chính quyền cơ sở có đủ điểm tựa để chủ động, linh hoạt trong điều hành. Chính sự đổi mới phương thức lãnh đạo ở từng địa bàn cơ sở là nhân tố quyết định để khơi thông nguồn lực tại chỗ và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Tại phường Phù Liễn, chuyển đổi số được triển khai bài bản ngay từ khâu ban hành chủ trương. Từ đầu năm 2026, cả hệ thống chính trị của phường đã vào cuộc đồng bộ, đưa các nghị quyết và chỉ đạo đi thẳng vào thực tiễn đời sống.

Bí thư Đảng ủy phường Phù Liễn Bùi Thị Tuyết Mai chia sẻ phường xác định chuyển đổi số không phải là phong trào hình thức hay chạy theo chỉ tiêu, mà là cách thức bắt buộc để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của chính quyền. Khi cấp ủy đã định hướng rõ, mọi khâu từ kiểm tra, giám sát đến điều hành của bộ máy đều phải chuyển động cùng nhịp.

Từ những quyết sách sát sườn ấy, hạ tầng số và phương thức làm việc tại Phù Liễn nhanh chóng thay đổi diện mạo. Toàn bộ các cuộc họp của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường được vận hành theo mô hình "phòng họp không giấy tờ" trên nền tảng văn phòng điện tử và thiết bị mật mã bảo đảm an toàn thông tin.

Tỷ lệ xử lý văn bản, ký số của cán bộ, công chức đạt mức tối đa, đồng thời dữ liệu đảng viên và hồ sơ chuyên ngành đều được đồng bộ trên các hệ thống dùng chung như Phần mềm Quản lý đảng viên 4.0 hay hệ thống điều hành thông minh eGov-DSS.

Đặc biệt, phường đã cụ thể hóa chủ trương phát triển khoa học công nghệ bằng mô hình "Phường Phù Liễn Đổi mới sáng tạo," đưa công nghệ trực tiếp vào các khâu vốn nhiều áp lực như quản lý đất đai, hộ tịch và chính sách xã hội.

Hiệu quả của bộ máy số được đo bằng chính sự thuận tiện của người dân. Chỉ trong hơn 5 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 16.550 hồ sơ thì có tới 15.882 hồ sơ nộp trực tuyến; toàn bộ hồ sơ đã giải quyết đều đúng và trước hạn.

Chị Nguyễn Thị Hảo, người dân phường Phù Liễn cho biết trước đây mỗi lần đi làm giấy tờ hay thủ tục đất đai, người dân thường ái ngại vì phải chờ đợi, đi lại nhiều lần. Giờ đây, chỉ cần ngồi ở nhà thao tác trên điện thoại thông minh là nắm được tiến độ hồ sơ, ra bộ phận một cửa thì nhanh gọn, minh bạch và thoải mái hơn rất nhiều.

Hạ tầng và tiện ích số cũng được đầu tư đồng bộ xuống tận khu dân cư, với 14/14 nhà văn hóa tổ dân phố phủ sóng wifi miễn phí, hệ thống truyền thanh số mở rộng lên 113 cụm loa và hơn 15,4 tỷ đồng ngân sách được chi để hiện đại hóa phòng học thông minh. Nhờ sự bám sát địa bàn của gần 300 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, khoảng 3.000 thiết bị của người dân đã được cài đặt các ứng dụng thiết yếu; 100% trường học thanh toán không dùng tiền mặt, toàn bộ 2.433 người có công và đối tượng bảo trợ xã hội nhận trợ cấp qua tài khoản, cùng trên 80% hộ kinh doanh tại chợ dân sinh duy trì thói quen thanh toán qua mã QR.

Giải quyết việc dân ngay tại cơ sở

Nếu phường Phù Liễn chọn công nghệ làm đòn bẩy quản trị thì tại xã Kiến Hưng, sự đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành lại thể hiện rõ qua cách chính quyền chủ động bước ra khỏi trụ sở để đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Kiến Hưng mới có diện tích tự nhiên 21,02km2, dân số 28.044 người sinh sống tại 11 thôn. Địa bàn rộng, dân số đông khiến khối lượng công việc phát sinh hằng ngày về đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và an sinh xã hội tăng lên đáng kể.

Người dân xã Kiến Hưng lấy số thứ tự để làm thủ tục giấy tờ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Thực tế cho thấy nếu chỉ dựa vào các cuộc tiếp công dân định kỳ tại trụ sở hay chờ báo cáo hành chính theo tuyến, nhiều vướng mắc nhỏ trong dân sinh dễ bị chậm trễ, tích tụ thành bức xúc kéo dài, trong khi nhiều người dân vẫn còn tâm lý e ngại khi phải tới công sở trình bày kiến nghị.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiến Hưng Phạm Văn Định, bám sát tinh thần đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền cơ sở và cụ thể hóa bộ tiêu chí xây dựng "Chính quyền thân thiện" của thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân xã Kiến Hưng đã triển khai mô hình "Trà sáng thứ Bảy - Chính quyền lắng nghe Nhân dân."

Vào sáng thứ Bảy hằng tuần (tối thiểu 2 buổi mỗi tháng), lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã cùng đại diện các bộ phận chuyên môn trực tiếp gặp gỡ người dân tại quán cà phê, nhà văn hóa, đình làng hay khu sinh hoạt cộng đồng. Với phương châm "Lắng nghe tại chỗ - Giải thích tại chỗ - Hướng dẫn tại chỗ," cách làm này đảo ngược lối mòn tiếp dân truyền thống, thay vì để người dân tìm đến cơ quan công quyền, chính quyền chủ động đến với không gian sinh hoạt thường nhật của nhân dân.

Tại mỗi buổi trà sáng, không khí cởi mở giúp người dân thẳng thắn phản ánh những vướng mắc trong sản xuất, đời sống hay thủ tục hành chính. Với các nội dung rõ thẩm quyền, lãnh đạo xã giải thích và xử lý ngay tại bàn; với những việc cần xác minh hoặc phối hợp liên ngành, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã tổng hợp, tham mưu ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ấn định rõ cơ quan phụ trách cùng thời hạn trả lời. Quy trình khép kín từ tiếp nhận, xử lý đến giám sát và phản hồi kết quả giúp ngăn chặn tình trạng đùn đẩy, hạn chế đơn thư vượt cấp, đồng thời không phát sinh thêm biên chế hay chi phí tổ chức.

Sau 14 buổi trà đàm được tổ chức (tính đến ngày 6/11/2026), mô hình đã thu hút hơn 594 lượt đại biểu và người dân tham dự, tiếp nhận 182 ý kiến, kiến nghị.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã trực tiếp trao đổi, giải đáp 105 nội dung ngay tại buổi gặp gỡ; 77 nội dung còn lại được giao các phòng chuyên môn kiểm tra, xác minh và đến nay đã giải quyết dứt điểm 61 nội dung, 9 nội dung đang tiếp tục hoàn tất theo lộ trình và 7 nội dung thực hiện thường xuyên.

Chia sẻ về chuyển biến từ cách làm này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiến Hưng Phạm Văn Định cho biết, ngồi cùng bàn trà với bà con vào sáng cuối tuần giúp chính quyền nắm bắt rất nhanh những việc nhỏ nhưng thiết thực ngay từ khi mới manh nha ở thôn, xóm. Khi người đứng đầu trực tiếp lắng nghe và ấn định thời hạn giải quyết công khai, kỷ luật công vụ của đội ngũ cán bộ chuyên môn cũng được siết chặt hơn, tạo sự đồng thuận rõ rệt trong cộng đồng.

Từ góc nhìn người dân địa phương, bà Phùng Thị Bên, thôn Kỳ Sơn, xã Kiến Hưng bày tỏ, trước đây nhiều việc liên quan đến hạ tầng ngõ xóm hay giấy tờ đất đai, bà con ngại lên trụ sở vì sợ thủ tục rườm rà, chờ đợi lâu. Nay được gặp trực tiếp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã ngay tại nhà văn hóa thôn trong không khí gần gũi, mọi thắc mắc đều được giải đáp thấu đáo, việc gì cần kiểm tra cũng có lịch hẹn rõ ràng nên người dân rất phấn khởi và tin tưởng.

Đồng bộ giải pháp để bộ máy vận hành thông suốt

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung chỉ đạo, giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của cơ sở, địa phương ngay tại hội nghị. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Từ thực tế triển khai "phòng họp không giấy tờ" và dịch vụ công trực tuyến ở phường Phù Liễn đến những buổi trà sáng đối thoại với nhân dân tại xã Kiến Hưng, có thể thấy rõ hiệu quả quản trị ở cơ sở bắt nguồn từ sự chủ động của cấp ủy và tinh thần sâu sát của người đứng đầu. Dù chọn công nghệ số để rút ngắn quy trình xử lý công việc hay chọn đối thoại trực tiếp để thu hẹp khoảng cách với người dân, điểm mấu chốt vẫn là cụ thể hóa chủ trương sát với đặc thù địa bàn, gắn trách nhiệm giải trình của từng cán bộ với sự hài lòng của nhân dân. Khi việc gì cũng rõ người phụ trách, rõ thời hạn giải quyết và được kiểm tra thường xuyên, bộ máy cơ sở sẽ vận hành thông suốt, xử lý dứt điểm những vướng mắc phát sinh ngay từ đầu.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường, trong quý 4 năm 2026, thành phố tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch năm 2026, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm việc tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng thực thi công vụ.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ và ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, đánh giá kết quả thực hiện công việc theo thời gian thực nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản trị. Công tác rà soát, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy cũng được chú trọng để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, Hải Phòng đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, năng lực quản trị, kỹ năng xử lý công việc, đi đôi với việc xây dựng cơ chế thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực y tế, xây dựng, giao thông, quy hoạch và công nghệ thông tin.

Thành phố cũng tập trung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng số và điều kiện làm việc tại cơ sở, tiếp tục rà soát, sắp xếp trụ sở làm việc theo hướng tập trung, đồng bộ để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cuối cùng, công tác tập trung xây dựng, chuẩn hóa, làm sạch và liên thông dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu, phục vụ thiết thực cho công tác chỉ đạo, điều hành và dự báo phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể nói, khi đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự sâu sát thực tế, coi sự phiền hà của dân là việc của chính mình, thì mọi chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của thành phố đều đi vào đời sống một cách bền bỉ và tự nhiên, bồi đắp niềm tin và sự đồng thuận vững chắc cho hành trình phát triển của thành phố Cảng./.