Thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau ký kết xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu
Chiều 27/11, tại Nhà khách Chính phủ, thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức buổi gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp tỉnh Cà Mau với doanh nghiệp thành phố Hà Nội. Tham dự buổi gặp gỡ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội, tỉnh Cà Mau cùng đại diện các sở, ban, ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thanh-pho-ha-noi-va-tinh-ca-mau-ky-ket-xuc-tien-thuong-mai-ket-noi-cung-cau-246261127181658779.htm