Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện quy định về định danh địa điểm

Theo Kế hoạch, thành phố tập trung rà soát, xác định đầy đủ các đối tượng thuộc Danh mục đối tượng định danh địa điểm; xác định cơ quan, đơn vị đang quản lý dữ liệu gốc hoặc được giao quản lý chuyên ngành đối với từng nhóm đối tượng. Tổ chức rà soát, chuẩn hóa, cập nhật các dữ liệu thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Đồng thời, Hà Nội tổ chức kết nối, đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, triển khai xác minh, tạo lập, cấp mã định danh địa điểm, duy trì việc cập nhật thường xuyên, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và kịp thời; kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội.

Việc triển khai thực hiện phải bám sát các quy định của Nghị định; bảo đảm phân công “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”, gắn với trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc, giám sát của Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Bảo đảm tính kế thừa dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, dữ liệu hiện có; hạn chế việc thu thập, tạo lập lại dữ liệu đã có, bảo đảm tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước.

Trong quá trình triển khai, Công an thành phố được giao tạo lập, cập nhật, điều chỉnh dữ liệu cho các đối tượng phục vụ việc định danh địa điểm; triển khai tài liệu kỹ thuật hướng dẫn Sở, ngành đồng bộ dữ liệu đối tượng phục vụ cấp mã định danh địa điểm với Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm; phối hợp xây dựng tài liệu hướng dẫn kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Cùng với đó, phối hợp xây dựng hệ thống thử nghiệm Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm và phát triển phần mềm, thiết bị phục vụ cấp mã định danh địa điểm; tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin đối với hệ thống và Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm; bảo đảm an ninh mạng trong quá trình thử nghiệm, kết nối, vận hành và khai thác hệ thống.

Tổ chức thực hiện việc định danh địa điểm theo quy trình được ban hành, phối hợp tham gia thử nghiệm theo mức độ sẵn sàng của hệ thống, phần mềm và lộ trình bố trí thiết bị phục vụ việc định danh địa điểm. Xây dựng cơ chế tự động cập nhật biến động thông tin về địa điểm từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu khác.

Nghiên cứu, ứng dụng Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm phục vụ công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các công tác về an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm; phòng, chống thiên tai; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và các nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan.

Tổ chức quán triệt, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các quy định của Nghị định; tập huấn, hướng dẫn về phần mềm, thiết bị và quy trình thu thập, cập nhật dữ liệu về định danh địa điểm.

Các Sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý dữ liệu phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng, nâng cấp, đưa vào vận hành, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan đến định danh địa điểm; tổ chức kết nối, chia sẻ và đồng bộ các trường thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ việc định danh địa điểm. Thu thập, tạo lập, cập nhật dữ liệu các đối tượng thuộc danh mục đối tượng được định danh địa điểm đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ.

Các Sở, ngành chủ quản dữ liệu thu thập, kiểm tra, cập nhật và quản lý dữ liệu các đối tượng thuộc danh mục đối tượng được định danh địa điểm đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc quản lý của UBND thành phố; các Sở, ngành chưa có cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ.

Sở Xây dựng tổ chức đánh số, gắn biển số nhà, công trình xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu việc thực hiện thu thập, tạo lập dữ liệu bản đồ nền, dữ liệu không gian phục vụ xây dựng bản sao số, đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm. Phối hợp xây dựng quy định việc áp dụng hệ tọa độ, hệ quy chiếu trong định danh địa điểm để sử dụng thống nhất phục vụ kết nối, chia sẻ, tích hợp thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.