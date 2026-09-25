Thành phố Hà Nội, tỉnh Sơn La ký Quy chế phối hợp công tác với Kiểm toán Nhà nước

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị về phía Trung ương, tỉnh Sơn La, Kiểm toán Nhà nước có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm; Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa...

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố.

Gắn kiểm toán với lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát tài chính công

Báo cáo tại hội nghị, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I Nguyễn Hữu Phúc cho biết, sau hơn 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023-2026, Kiểm toán Nhà nước khu vực I đánh giá công tác phối hợp với Thường trực HĐND, UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La ngày càng chủ động, chặt chẽ, thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I Nguyễn Hữu Phúc báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Công tác phối hợp được triển khai toàn diện từ xây dựng kế hoạch đến tổ chức kiểm toán và theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Hằng năm, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với hai địa phương khảo sát, thu thập thông tin, xác định nội dung, đầu mối kiểm toán; đồng thời trao đổi với các cơ quan thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế trùng lặp, chồng chéo.

Trong quá trình kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kịp thời thông báo kế hoạch, thường xuyên trao đổi về tiến độ, khó khăn, vướng mắc. Hà Nội và Sơn La chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải trình và tham gia ý kiến đối với dự thảo, kết quả kiểm toán. Qua đó, góp phần nâng cao tính chính xác, khách quan và khả thi của các kết luận, kiến nghị.

Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán có nhiều chuyển biến tích cực. HĐND, UBND hai địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận, kiến nghị; đồng thời, phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Kết quả kiểm toán cũng được sử dụng làm nguồn thông tin phục vụ công tác lập, điều hành, quyết toán ngân sách; thẩm tra, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách và thực hiện chức năng giám sát của HĐND.

Kết quả kiểm toán từng bước trở thành một kênh thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch, xác định đầu mối kiểm toán và tổ chức thực hiện các kiến nghị kiểm toán. Việc ký kết Quy chế phối hợp mới là cơ sở để nâng cao chất lượng phối hợp trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương được đổi mới, các quy định về ngân sách, tài chính, tài sản công tiếp tục hoàn thiện và hoạt động kinh tế - tài chính ngày càng phức tạp.

Kiểm toán Nhà nước khu vực I đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao chất lượng trao đổi, chia sẻ thông tin về kế hoạch kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát để hạn chế trùng lặp, chồng chéo; định kỳ đánh giá việc thực hiện Quy chế, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc; tăng cường chia sẻ, khai thác dữ liệu số phục vụ kiểm toán; nâng cao hiệu quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp nhận diện những bất cập giữa quy định pháp luật và thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách.

Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước khu vực I đề xuất bổ sung Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La vào cơ chế phối hợp trong giai đoạn mới. Đây là cơ sở tăng cường gắn kết hoạt động kiểm toán với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy; nâng cao hiệu lực thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán và phát huy giá trị của kết quả kiểm toán trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm cho biết, kết quả kiểm toán là nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của HĐND và công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh. Việc thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị kiểm toán góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, phòng ngừa sai phạm, thất thoát và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Để nâng cao hiệu quả phối hợp, tỉnh Sơn La tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán với trách nhiệm người đứng đầu. UBND tỉnh xây dựng hệ thống theo dõi chi tiết từng kiến nghị, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Cùng với đó, HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện kiến nghị, nhất là những nội dung chậm thực hiện, lĩnh vực có nguy cơ thất thoát, lãng phí. Các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm toán và sử dụng kết quả kiểm toán để tự rà soát, hoàn thiện quy trình quản lý.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cũng mong muốn thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển giao công nghệ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp của Sơn La.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Hỗ trợ thành phố kiểm toán trước một số dự án trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, Kiểm toán Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ Hà Nội và Sơn La trong quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đầu tư công, tài sản công và công tác quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của mỗi địa phương.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi phải huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản công. Trong bối cảnh đó, công tác kiểm toán ngày càng có vai trò quan trọng trong quản trị quốc gia, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Đối với thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, giai đoạn phát triển mới đặt ra yêu cầu tăng trưởng nhanh, với mục tiêu 11%/năm trong giai đoạn 2026-2030, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng, hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời giải quyết những điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị, ngập úng...

“Thành phố cần nguồn lực rất lớn, riêng vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 cao gấp 2,38 lần giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh nguồn lực tài chính, các nguồn lực về đất đai, tài sản công cũng được huy động cho phát triển”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND thành phố Hà Nội, tỉnh Sơn La ký Quy chế phối hợp với Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Viết Thành

Các đồng chí Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND thành phố Hà Nội, tỉnh Sơn La ký Quy chế phối hợp với Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Viết Thành

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị Kiểm toán Nhà nước tăng cường phối hợp với thành phố trên một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, hỗ trợ thành phố kiểm toán trước một số dự án trọng điểm, trong đó có 7 tuyến đường sắt thành phố đang triển khai và các dự án lớn thực hiện theo phương thức xây dựng - chuyển giao (BT) trong lĩnh vực giao thông, môi trường... Qua đó, góp phần bảo đảm các nguồn lực tài chính, đất đai của Nhà nước được sử dụng hiệu quả, đúng quy định pháp luật và phòng ngừa nguy cơ thất thoát nguồn lực nhà nước.

Thứ hai, Luật Thủ đô năm 2026 phân cấp thẩm quyền mạnh cho thành phố, trong đó có công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, Hà Nội mong muốn Kiểm toán Nhà nước, từ thực tiễn công tác kiểm toán, hỗ trợ và tham gia ý kiến góp ý cho thành phố trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, góp phần phòng ngừa nguy cơ, kẽ hở, lỗ hổng dẫn đến trục lợi chính sách.

Thứ ba, trước yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trong quản lý tài chính công, nguồn lực công, Hà Nội mong muốn Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ đào tạo cán bộ thông qua các cuộc tập huấn nghiệp vụ, trao đổi chuyên môn cho cán bộ thành phố và cán bộ cấp xã.

Kiểm toán Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho các đồng chí có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng và phát triển ngành Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Viết Thành

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị những nội dung trên được đưa vào Quy chế phối hợp giữa thành phố Hà Nội và Kiểm toán Nhà nước, cùng với việc kế thừa những ưu điểm của Quy chế phối hợp trước đây. Đồng thời bày tỏ tin tưởng Quy chế mới, cùng sự phối hợp gắn kết, hiệu quả giữa Kiểm toán Nhà nước với Hà Nội và Sơn La, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, quản lý nguồn lực công; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực. Hà Nội cũng sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Sơn La về kinh nghiệm quản lý, phát huy nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND thành phố Hà Nội, tỉnh Sơn La ký Quy chế phối hợp với Kiểm toán Nhà nước; Kiểm toán Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho các đồng chí có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng và phát triển ngành Kiểm toán Nhà nước.