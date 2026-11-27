Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý đô thị, Công an thành phố Hà Nội phối hợp triển khai dự án lắp đặt hơn 6.200 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại các tuyến giao thông trọng điểm, nút giao phức tạp và khu vực cần bảo đảm an ninh, trật tự và thúc đẩy xây dựng đô thị thông minh.

Theo kế hoạch, quá trình bàn giao, lắp đặt thiết bị được thực hiện từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027. Toàn bộ hệ thống dự kiến hoàn thiện và đưa vào triển khai chính thức trong năm 2027./.