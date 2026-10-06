Thành phố Hà Nội đề xuất bồi thường đất gấp đôi để đẩy nhanh 7 dự án đường sắt trọng điểm
HĐND TP Hà Nội đang xây dựng dự thảo nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh 7 dự án đường sắt trọng điểm. Đáng chú ý, mức bồi thường đất có thể áp dụng tối đa gấp đôi quy định hiện hành, người bị thu hồi đất được ưu tiên bố trí tạm cư. Cơ chế còn rút ngắn quy trình giải phóng mặt bằng và áp dụng “nhà thầu chiến lược” với yêu cầu giảm giá tối thiểu 10-15%.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/ha-noi-de-xuat-boi-thuong-dat-gap-doi-de-day-nhanh-7-du-an-duong-sat-trong-diem-d36374.html