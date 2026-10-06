Thành phố Hà Nội đề xuất bồi thường đất gấp đôi để đẩy nhanh 7 dự án đường sắt trọng điểm

Ngày 6/10, tại Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về Danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội (Về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất).