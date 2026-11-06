Thành phố Hà Nội chủ động đảm bảo hàng hoá dịp Tết

Việc hai ngày liên tiếp phát hiện thịt lợn có dấu hiệu mềm nhũn, bở nát đưa vào bếp ăn bán trú Trường Mầm non Phương Liệt (Hà Nội) đã khiến nhiều phụ huynh lo lắng phải tạm dừng cho con ăn trưa tại trường. Sự việc không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về chất lượng bữa ăn học đường mà còn đặt ra câu hỏi trực diện về trách nhiệm kiểm soát nguồn thực phẩm.