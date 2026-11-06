Thành phố Hà Nội chủ động đảm bảo hàng hoá dịp Tết
Tại Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề cho báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, Sở Công thương Hà Nội cho biết để chủ động trong công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhân dân dịp cuối năm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, sở đã triển khai Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ giới thiệu doanh nghiệp tham gia.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thanh-pho-ha-noi-chu-dong-dam-bao-hang-hoa-dip-tet-246261106153922292.htm