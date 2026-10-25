Thành phố Đồng Nai xếp nhì toàn đoàn Giải vô địch Yoga quốc gia năm 2026

Yoga Đồng Nai nhận cờ hạng nhì toàn đoàn. Ảnh: ĐVCC

Trưa 25-10, Giải vô địch Yoga quốc gia lần thứ VIII năm 2026 đã chính thức khép lại sau 3 ngày diễn ra các màn biểu diễn đẹp mắt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 38 bộ huy chương cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Vận động viên Nguyễn Kim Mơ (thành phố Đồng Nai) nhận huy chương vàng. Ảnh: ĐVCC

Đoàn thành phố Đồng Nai xuất sắc đoạt 38 huy chương các loại gồm: 9 huy chương vàng (HCV), 12 huy chương bạc (HCB), 17 huy chương đồng (HCĐ), qua đó xếp hạng nhì toàn đoàn sau chủ nhà Khánh Hòa. Kết quả này kém hơn thành tích đoàn đã đạt được ở giải năm 2025 diễn ra tại tỉnh An Giang với vị trí nhất toàn đoàn.

Trong đó, hai vận động viên (VĐV) Nguyễn Kim Mơ và Dương Diễm Phương có mùa giải thi đấu ấn tượng, mang về đến 7 HCV trong số 9 HCV của Yoga thành phố Đồng Nai. Cá nhân Nguyễn Kim Mơ và Dương Diễm Phương lần lượt xuất sắc đạt HCV yoga Asana nữ, đơn nữ nghệ thuật. Khi đứng cặp với nhau, Kim Mơ - Diễm Phương mang về cho yoga Đồng Nai 2 HCV (đôi nữ nghệ thuật, đôi nữ nhịp điệu).

Không những thế, Kim Mơ - Diễm Phương cùng các đồng đội đạt thêm những HCV ở nội dung tập thể 3 người, 5 người gồm: Nữ 3 người (Kim Mơ - Diễm Phương - Chung Thị Mỹ Uyên), nam nữ 3 người (Hồ Minh Tân - Kim Mơ - Mỹ Uyên) và nam nữ 5 người (Kim Mơ - Diễm Phương - Mỹ Uyên - Hồ Minh Tân - Hoàng Văn Quảng). VĐV Nguyễn Thị Cẩm Tú đạt được 1 HCV nội dung Yoga Asana đối kháng nữ: Tư thế chuồn chuồn - I, qua đó không bảo vệ được thành tích 3 HCV mà cô đã đạt được ở giải năm trước. HCV còn lại thuộc về Phan Thị Kim Cho (Yoga Asana đối kháng nữ: Tư thế chuồn chuồn - II).

Vận động viên Dương Diễm Phương (thành phố Đồng Nai) nhận huy chương vàng. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, đoàn chủ nhà Khánh Hòa xuất sắc đoạt 30 huy chương các loại (trong đó có 21 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ), xếp hạng nhất toàn đoàn và hạng ba là đoàn Quảng Ngãi đạt 19 huy chương (6 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ).

Giải vô địch Yoga quốc gia năm 2026 do Liên đoàn Yoga Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 23 đến 25-10, thu hút gần 100 vận động viên nam, nữ đến từ 8 đoàn: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Khánh Hòa 2, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh 2. Các VĐV tranh tài các nội dung: Yoga Asana (vô địch đối kháng các tư thế nam, nữ), Yoga nghệ thuật (đơn nghệ thuật; đôi nghệ thuật, nhịp điệu, kết hợp; tập thể).