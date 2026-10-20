Thành phố Đồng Nai vượt chỉ tiêu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đại tá Bùi Văn Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Sau khi nghe các đại biểu nêu ý kiến, Đại tá Bùi Văn Sỹ đề nghị các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện báo cáo trước ngày thứ tư (21-10) để kịp thời cung cấp thông tin xây dựng các phim, phóng sự phục vụ hội nghị sơ kết, dự kiến diễn ra vào ngày 27-10.

Đại diện các cơ quan Ban Chỉ đạo tham gia ý kiến. Ảnh: Nguyệt Hà

Chủ trì hội nghị đề nghị các cơ quan, đơn vị thống nhất danh sách khen thưởng đề xuất Ban Chỉ đạo để trình UBND thành phố khen thưởng trong hội nghị. Đối với danh sách đề nghị Quân khu 7 khen thưởng (dành cho lực lượng vũ trang) thống nhất báo cáo thành tích để khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ này.

Đại tá Bùi Văn Sỹ cho biết: Tính đến ngày 15-8, thành phố Đồng Nai đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các mẫu đủ điều kiện lấy mẫu phẩm xét nghiệm ADN, vượt 4 tháng so thời gian Quân khu 7 giao. Về tìm kiếm, quy tập HCLS giai đoạn 1 của chiến dịch, thành phố Đồng Nai đã tìm được tổng cộng 210/400 HCLS theo kế hoạch, đạt hơn 50% kế hoạch Quân khu 7 giao.