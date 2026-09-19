Thành phố Đồng Nai trước thử thách mang tên Công an Hà Nội

Sân nhà là điểm tựa tinh thần quan trọng của Thành phố Đồng Nai trước “ngọn núi” CAHN

Chủ nhà đi tìm cú huých về tinh thần

Không có nhiều thời gian để Thành phố Đồng Nai gặm nhấm nỗi buồn sau hai vòng đấu trắng tay. Ngay phía trước đội bóng Miền đông nam bộ là CAHN – đương kim vô địch V.League và cũng là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua ngôi vương mùa này. Hai vòng đầu mùa giải đã phần nào cho thấy sự tương phản giữa hai đội. Thành phố Đồng Nai lần lượt thất bại trước Thể Công Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chưa có điểm số. Trong khi đó, CAHN thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 rồi vượt qua Thể Công Viettel 1-0 để duy trì thành tích toàn thắng. Khoảng cách ấy không chỉ nằm trên bảng xếp hạng mà còn thể hiện ở chất lượng đội hình. CAHN hiện sở hữu một tập thể mà gần như vị trí nào cũng có những cầu thủ chất lượng và giàu kinh nghiệm. Bên cạnh những tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Quang Hải, Đình Bắc, Việt Anh, Văn Hậu… họ còn có những ngoại binh và các cầu thủ Việt kiều rất chất lượng như: Nguyễn Filip, Alan Sebastiao Alexandre, Bryan Perea, Leonardo Artur… Đó là lý do Thành phố Đồng Nai phải đối mặt với một bài toán không dễ giải: làm thế nào để hạn chế khả năng tạo đột biến của một tập thể có quá nhiều ngôi sao. Nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng được quyết định bởi những con số trước trận. Với Thành phố Đồng Nai, trận đấu này đến vào thời điểm đội bóng đang cần một cú huých. Hai thất bại liên tiếp khiến áp lực bắt đầu xuất hiện khi mùa giải mới chỉ đi qua hai vòng. Nếu tiếp tục trắng tay, đội bóng sẽ càng khó khăn trong việc tạo khoảng cách với nhóm cuối bảng. Bởi vậy, mục tiêu của thầy trò HLV Việt Thắng chắc chắn không chỉ là tìm kiếm một kết quả thuận lợi, mà còn phải tìm lại hình ảnh của một tập thể có thể chơi bóng ở sân chơi cao nhất.

Thành phố Đồng Nai – CAHN từng gặp nhau trong 1 trận giao hữa trước mùa giải

Trước một đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt, Đồng Nai có thể phải lựa chọn cách tiếp cận thực dụng: tổ chức đội hình chặt chẽ, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến, kiên nhẫn chờ cơ hội và đặc biệt không được phép mắc những sai lầm đơn giản. Bởi trước CAHN, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể phải trả giá. Nhưng nếu chỉ phòng ngự và chờ đợi, đội chủ nhà cũng khó tạo ra khác biệt. Điều người hâm mộ chờ đợi là một Thành phố Đồng Nai biết cách phản kháng, biết đẩy tốc độ khi có bóng và dám chơi khi cơ hội xuất hiện. Nếu chưa thể có điểm, ít nhất “Những chiến binh xanh” cần để lại một màn trình diễn đủ sức thuyết phục khán giả trên sân Bình Phước.

Bài toán bản lĩnh của tân binh trước nhà vô địch

Công Phượng vẫn là nhân tố để Thành phố Đồng Nai kỳ vọng trước thử thách cực đại CAHN

CAHN bước vào trận đấu với Thành phố Đồng Nai bằng tư cách của nhà vô địch cùng bước chạy đà không thể tốt hơn ở mùa giải năm nay. Sau 2 vòng V.League, họ chưa để thủng lưới và giành trọn 6 điểm. Tuy nhiên, CAHN cũng vừa trải qua một trận đấu tại AFC Champions League Elite trên sân Gamba Osaka ngày 16-9. Đội bóng Việt Nam thất bại 1-4, trong trận đấu mà CAHN sử dụng nhiều cầu thủ ngoại cùng các tuyển thủ như Văn Hậu, Quang Hải và Việt Anh. Điều này có thể khiến bài toán thể lực và xoay tua đội hình trở thành một vấn đề đáng chú ý khi CAHN trở lại V.League. Dù vậy, về tương quan lực lượng, đội khách vẫn được đánh giá cao hơn rõ rệt.

Thành phố Đồng Nai hiểu điều đó. Nhưng đây lại là trận đấu mà đội chủ nhà không có lý do để e ngại, vì thầy trò HLV Việt Thắng không bước vào trận đấu với tư cách đội được kỳ vọng phải thắng. Áp lực ấy thuộc về nhà vô địch. Đồng Nai cần biến vị thế cửa dưới thành lợi thế về tâm lý, chơi với sự tập trung cao nhất và tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất. Một bàn thắng vào lưới CAHN, một thế trận khiến nhà vô địch phải vất vả, hay đơn giản là một màn trình diễn giàu năng lượng cũng có thể tạo ra cú huých quan trọng cho đội bóng mới lên hạng. Bởi sau hai vòng đấu, điều người hâm mộ Thành phố Đồng Nai cần nhìn thấy không chỉ là bảng tỷ số. Họ muốn thấy tinh thần của một tân binh không bị choáng ngợp trước sân chơi mới cao hơn.

Mùa giải còn rất dài. Nhưng niềm tin của khán giả thì không thể chờ đợi quá lâu. Vì vậy, trận đấu với CAHN có thể xem là một bài kiểm tra lớn về bản lĩnh. Nhà vô địch đến Bình Phước để tìm chiến thắng và tiếp tục cuộc đua bảo vệ ngôi vương. Thành phố Đồng Nai cần điểm số để tránh lún sâu ở nhóm cuối bảng và quan trọng hơn là tìm lại niềm tin sau hai thất bại đầu mùa. Khoảng cách về lực lượng là có thật. Sự chênh lệch về kinh nghiệm và vị thế cũng rất rõ. Nhưng 90 phút trên sân Bình Phước sẽ là câu chuyện khác. Với Thành phố Đồng Nai, đây không chỉ là cuộc chiến giành điểm. Đây còn là cơ hội để họ trình diện một diện mạo xứng đáng với V.League. Và nếu chưa thể khiến nhà vô địch phải cúi đầu, đội bóng của HLV Việt Thắng ít nhất cần làm những khán giả trên sân Bình Phước có lý do để tin rằng: Thành phố Đồng Nai có thể khó khăn, nhưng sẽ không dễ bị khuất phục.