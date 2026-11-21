Hà Nội mạnh nhưng vẫn có vấn đề

Sân nhà là điểm tựa tinh thần quan trọng của Thành phố Đồng Nai khi đón tiếp Hà Nội FC. Ảnh: CLB ĐN

Hà Nội FC bước vào vòng 8 với 9 điểm sau 7 trận, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đây là kết quả chưa tương xứng với vị thế và tham vọng của đội bóng từng nhiều lần thống trị V.League. Sở hữu lực lượng có chiều sâu, cùng nhiều cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia như: Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Văn Tùng, đội bóng thủ đô được đánh giá cao hơn Thành phố Đồng Nai.

Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của những tuyển thủ này là lợi thế đáng kể. Duy Mạnh và Thành Chung mang đến sự chắc chắn, khả năng tranh chấp và tổ chức hàng phòng ngự. Hùng Dũng có khả năng điều tiết nhịp độ, kết nối các tuyến, trong khi Văn Quyết vẫn là nhân tố nguy hiểm nhờ khả năng chọn vị trí và xử lý bóng trong phạm vi hẹp. Với những con người ấy, Hà Nội FC có thể triển khai nhiều phương án tấn công, từ phối hợp trung lộ đến khai thác hai biên. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Harry Kewell đang cho thấy sự thiếu ổn định khi nhận đến 4 thất bại sau 7 vòng đấu. Đáng chú ý, Hà Nội FC đã để thủng lưới 12 bàn, cho thấy những vấn đề trong tổ chức phòng ngự, đặc biệt ở thời điểm chuyển đổi trạng thái.

Khi dâng cao đội hình để gây sức ép, đội bóng đến từ thủ đô thường để lộ khoảng trống phía sau, đồng thời khả năng chống phản công, bọc lót giữa các tuyến chưa thực sự hiệu quả, dù chỉ huy hàng hậu vệ là tuyển thủ quốc gia Thành Chung. Đây là điểm yếu mà Đồng Nai có thể khai thác, thay vì chọn cách đôi công với đối thủ có chất lượng đội hình vượt trội.

Thêm vào đó, sau chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 7 là điểm tựa quan trọng để Đồng Nai bước vào trận đấu này. Sau 6 vòng liên tiếp không thắng và không ghi bàn, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng đã giải tỏa áp lực, tìm lại sự tự tin. Tuy nhiên, Hà Nội FC là đối thủ có chất lượng và bản lĩnh khác hẳn, dù họ đang khó khăn ở nhóm cuối. Vì vậy, muốn có điểm, Đồng Nai cần duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự, đồng thời cải thiện hiệu quả ở những pha lên bóng.

Nỗi lo vắng “ngòi nổ” Công Phượng của chủ nhà

Một trong những vấn đề đáng quan tâm của đội chủ nhà trước vòng 8 là tình trạng sức khỏe của Công Phượng. Ở trận thắng SHB Đà Nẵng, tiền đạo này phải rời sân sau hơn 50 phút thi đấu vì dấu hiệu chấn thương. Khả năng ra sân của Công Phượng trước Hà Nội FC vì thế vẫn là dấu hỏi và nếu không thể thi đấu hoặc chưa đạt thể trạng tốt nhất, Đồng Nai sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Bởi Công Phượng không chỉ là một phương án ghi bàn mà giá trị của tiền đạo này còn nằm ở khả năng cầm bóng, rê dắt, xử lý trong không gian hẹp và đặc biệt còn là điểm tựa tinh thần của toàn đội.

Vắng Công Phượng, đội chủ nhà có nguy cơ mất đi cầu nối quan trọng giữa tuyến giữa và hàng công, từ đó những pha phản công có thể trở nên đơn điệu, thiếu người giữ bóng và thiếu một cầu thủ đủ khả năng tạo đột biến.

Các cầu thủ Thành phố Đồng Nai sẵn sàng cho phương án không có Công Phượng. Ảnh: CLB ĐN

Sự hiện diện của Công Phượng còn tạo ra sức hút đối với hàng phòng ngự đối phương. Các hậu vệ Hà Nội FC buộc phải dành sự chú ý cho những pha đi bóng và xâm nhập của tiền đạo này, qua đó mở ra khoảng trống cho các đồng đội.

Trong trường hợp Công Phượng không thể thi đấu, HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ phải tìm phương án thay thế, đồng thời điều chỉnh cách tổ chức tấn công. Có thể chủ nhà phải dựa nhiều vào khả năng tranh chấp của các ngoại binh, những pha lên bóng ở hai biên và các tình huống cố định. Tuy nhiên, đây không phải sự thay thế tương xứng, bởi vai trò cầm bóng và tạo đột biến của Công Phượng rất khó được bù đắp bằng những phương án khác.

Một khi vắng Công Phượng, ở khu vực giữa sân, Xuân Trường sẽ càng có vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhịp độ và phát động tấn công. Khả năng chuyền bóng của tiền vệ này có thể giúp Đồng Nai thoát khỏi sức ép, nhưng anh cần được hỗ trợ tốt trong khâu tranh chấp và thu hồi bóng. Nếu để Hà Nội FC kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, đội chủ nhà sẽ rất khó đưa bóng lên phía trước.

Hà Nội FC nhỉnh hơn về lực lượng và kinh nghiệm, nhưng những bất ổn nơi hàng phòng ngự vẫn mở ra hy vọng cho đội chủ nhà. Sân nhà là điểm tựa, chiến thắng trước SHB Đà Nẵng là cú hích tinh thần. Dẫu vậy, để tạo bất ngờ, Đồng Nai cần một hệ thống phòng ngự kỷ luật, khả năng chuyển trạng thái sắc bén và những phương án tấn công đủ sức gây sát thương.

Trong cuộc chiến trụ hạng, mỗi điểm số đều quý giá. Đồng Nai cần chiến đấu bằng sức mạnh tập thể, nhưng sự có mặt của Công Phượng sẽ giúp họ có thêm một vũ khí quan trọng. Nếu tiền đạo này không thể ra sân, bài toán trước Hà Nội FC sẽ khó hơn rất nhiều.