Thành phố Đồng Nai tập trung triển khai các nhiệm vụ về thực hiện Nghị quyết 57

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai, Phó Trưởng ban chỉ đạo Tôn Ngọc Hạnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai, Phó Trưởng ban chỉ đạo Tôn Ngọc Hạnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các phó trưởng ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Đồng Nai tham dự hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tham dự hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, phương thức làm việc điện tử, CĐS đã mở rộng trên địa bàn thành phố. Trong đó, khối Đảng tổ chức 445 phiên họp không sử dụng tài liệu giấy, triển khai thủ tục của Đảng trên môi trường điện tử; tỷ lệ văn bản đi ký số đạt 91,6%. Ở khối chính quyền, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn trên iGate trong kỳ báo cáo quý III-2026 đạt 99,49%. Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết quả đánh giá năm 2026 cập nhật đến ngày 12-10, thành phố Đồng Nai xếp thứ 2 trong 34 địa phương trên cả nước, tuy nhiên kết quả chưa ổn định giữa các tháng…

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn điều phối phần tham luận của các sở, ban, ngành, đơn vị tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Minh Hợi chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đã chia sẻ, trình bày những nội dung liên quan đến lựa chọn sản phẩm KHCN trọng tâm gắn với tăng trưởng; tháo gỡ vướng mắc liên quan đến giải ngân kinh phí trong lĩnh vực KHCN; các vấn đề về kết nối, liên thông dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; kinh nghiệm ký số, xử lý văn bản và thực hiện thủ tục của Đảng trên môi trường điện tử; giám sát chất lượng dịch vụ công…

Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Hoàng Thành Trung chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an thành phố, đại diện Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị: Toàn hệ thống chính trị cùng các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố cần nâng cao ý thức, chủ động tham gia thúc đẩy ứng dụng KHCN, ĐMST và CĐS. Đây là yêu cầu cấp thiết khi thành phố đã chuyển sang mô hình quản trị đô thị hiện đại.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đánh giá sâu từng nội dung công việc, nhất là các đề án lớn thuộc Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời chủ động phân khai nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm 2026, chuẩn bị cho năm 2027; thành lập, đảm bảo quy chế hoạt động hiệu quả của các tổ chuyên đề với từng lĩnh vực cụ thể; nâng cao hiệu quả kết nối, hoạt động của Hội đồng tư vấn về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS thành phố Đồng Nai...

Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cần tăng cường cơ chế phối hợp nhằm đảm bảo kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các nhiệm vụ về KHCN, ĐMST và CĐS.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai, Phó Trưởng ban chỉ đạo Tôn Ngọc Hạnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh cũng lưu ý việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối, liên thông dữ liệu phải đi liền với giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng một cách đồng bộ, đảm bảo các yêu cầu, quy định liên quan. Đặc biệt, thành phố sẽ định hướng, xây dựng chiến lược, giải pháp tổng thể về phát triển nguồn nhân lực về KHCN để đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương…