Thành phố Đồng Nai, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị tuyên truyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đồng Nai Trần Thanh Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Phương

Lãnh đạo Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đồng Nai cùng hơn 200 đại biểu là chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, đại diện các tổ chức tín ngưỡng, cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố đã tham dự hội nghị.

Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo Lê Công Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Theo Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo Lê Công Bình, Việt Nam là quốc gia thống nhất trong sự đa dạng dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Cả nước có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo khác nhau, khoảng hơn 27 triệu tín đồ. Hội nghị được tổ chức nhằm góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội. Đồng thời, phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo tích cực, bác ái trong xã hội; đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh, an toàn xã hội và đời sống nhân dân; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Đối với thành phố Đồng Nai, theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Trần Thanh Hòa, Đồng Nai là địa bàn có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, đa dạng với 24 tổ chức thuộc 10 tôn giáo, hơn 2,65 triệu tín đồ cùng hệ thống cơ sở tín ngưỡng và các hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo khác.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Thông qua hội nghị, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố mong muốn chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ có thêm thông tin và phương pháp để nhận diện những vấn đề đang đặt ra trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Từ đó, cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn sự trong sáng của đời sống tôn giáo và phát huy những giá trị đạo đức, nhân văn tốt đẹp. Riêng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo các cấp sẽ vận dụng những kiến thức từ hội nghị vào thực tiễn công tác nhằm chủ động nắm tình hình từ cơ sở, tăng cường đối thoại, kịp thời hướng dẫn, giải quyết những vấn đề phát sinh.

Linh mục Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Đồng Nai trao đổi cùng Ban tổ chức hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Trong chương trình, các đại biểu đã được PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin về chuyên đề: Chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

Ban tổ chức hội nghị trao đổi cùng các đại biểu. Ảnh: Văn Truyên

Đồng thời, Ban tổ chức hội nghị cùng các đại biểu còn trao đổi một số nội dung liên quan đến triển khai hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.