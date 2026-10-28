Thành phố Đồng Nai quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2028

Phó Giám đốc Sở Y tế Lưu Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Theo báo cáo của CDC Đồng Nai, giai đoạn 2021-2025 và 10 tháng đầu năm 2026, tình hình sốt rét trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, duy trì xu hướng giảm ổn định. Thành phố không ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong hay ca sốt rét ác tính nào, đồng thời không để xảy ra các vụ dịch sốt rét bùng phát.

Tính đến nay, toàn thành phố đã có 60/95 xã, phường đạt tiêu chí loại trừ bền vững bệnh sốt rét. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp, sự củng cố mạng lưới y tế cơ sở và sự hỗ trợ tích cực từ các dự án quốc tế (như RAI, CHAI, HPA...), công tác chẩn đoán, điều trị và giám sát dịch tễ tại cộng đồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, ngành y tế vẫn đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Sự giảm sâu của số ca bệnh khiến một bộ phận người dân xuất hiện tâm lý chủ quan. Bên cạnh đó, tình trạng di biến động dân cư, người dân đi rừng, ngủ rẫy hoặc trở về từ các vùng lưu hành sốt rét chưa chủ động khai báo y tế; cùng với thời tiết biến đổi thất thường làm gia tăng mật độ muỗi truyền bệnh.

Nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và chấm dứt sự lây truyền của bệnh sốt rét, ngành y tế Đồng Nai đã đề ra lộ trình cụ thể cho giai đoạn 2026-2030. Đó là lần lượt công nhận loại trừ sốt rét tại 35 xã, phường còn lại và chính thức loại trừ hoàn toàn bệnh sốt rét trên địa bàn thành phố vào năm 2028. Đến năm 2029, hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xét công nhận Đồng Nai đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh sốt rét.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, ngành y tế sẽ đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường phát hiện chủ động ca bệnh ở các nhóm nguy cơ cao; quản lý và điều trị sớm theo đúng phác đồ của Bộ Y tế; duy trì giám sát dịch tễ đột xuất và định kỳ; đa dạng hóa các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại vùng biên giới, khu vực có người đi rừng, ngủ rẫy; đồng thời huy động sự tham gia tích cực của các cơ sở y tế tư nhân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Lưu Văn Dũng nhấn mạnh: Công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Mặc dù đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trong giai đoạn vừa qua, toàn ngành y tế tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Với sự chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, địa phương và sự đồng lòng của nhân dân, Đồng Nai quyết tâm huy động tối đa các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp chuyên môn kỹ thuật để hoàn thành mục tiêu loại trừ hoàn toàn bệnh sốt rét trên địa bàn thành phố vào năm 2028.