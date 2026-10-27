Thành phố Đồng Nai nằm ở bảng A nội dung futsal nam Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026

Đội bóng futsal thành phố Đồng Nai. Nguồn: Facebook

Ban tổ chức đã bốc thăm chia bảng và lịch thi đấu nội dung futsal nam của môn bóng đá trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung futsal nam sẽ chính thức khởi tranh ngày 20-11 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng và khép lại bằng các trận tranh hạng 3 và chung kết vào ngày 29-11. Giải đấu quy tụ 8 đội bóng đại diện cho 8 tỉnh, thành, được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng bán kết.

Theo kết quả bốc thăm, đội thành phố Đồng Nai cạnh tranh với các đội Hà Nội cùng lực lượng nòng cốt là Thái Sơn Bắc, Lâm Đồng và Quảng Ninh ở bảng A. Đội bóng thành phố Đồng Nai sẽ gặp Lâm Đồng trong trận ra quân diễn ra chiều 20-11, trận đấu còn lại của bảng A là Hà Nội gặp Quảng Ninh. Trong khi bảng B có sự góp mặt của chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh (nòng cốt là CLB Thái Sơn Nam), Quảng Ngãi, Đồng Tháp và Tây Ninh.

Lịch thi đấu môn futsal nam. Ảnh chụp màn hình

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12-2026, với địa điểm chính tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng 3 địa phương: Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 21-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn.