Thành phố Đồng Nai giành 4 huy chương Giải vô địch cầu mây các đội tuyển xuất sắc quốc gia năm 2026

Đội tuyển cầu mây thành phố Đồng Nai giành huy chương bạc nội dung đội tuyển 4 nam. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch cầu mây các đội tuyển xuất sắc quốc gia năm 2026 do Liên đoàn Cầu mây Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức, kết thúc tối 22-10 sau 3 ngày tranh tài.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 6 bộ huy chương gồm huy chương vàng (HCV), huy chương bạc (HCB) và huy chương đồng (HCĐ) cho các tập thể xuất sắc. Trong đó, các đơn vị đoạt HCV gồm: Đồng Tháp (nội dung đội tuyển 4 nữ); thành phố Hà Nội (đội tuyển 4 nam, đội tuyển 2 nữ); thành phố Cần Thơ (đội tuyển 3 nữ, đội tuyển 3 nam) và Vĩnh Long (đội tuyển 2 nam).

Dự giải 15 thành viên với 12 vận động viên (6 nam, 6 nữ), Cầu mây thành phố Đồng Nai giành được tổng cộng 1 HCB, 3 HCĐ và xếp hạng 6. Tấm HCB duy nhất của cầu mây thành phố Đồng Nai ở nội dung đội tuyển 4 nam khi để thua đáng tiếc 1-2 trước đội Hà Nội trong trận chung kết. 3 HCĐ còn lại của cầu mây thành phố Đồng Nai có được ở các nội dung: Đội tuyển 2 nam, đội tuyển 3 nữ, đội tuyển đôi nữ.

Các thành viên đội cầu mây thành phố Đồng Nai chụp hình lưu niệm tại giải. Ảnh: ĐVCC

Về giải toàn đoàn, đơn vị thành phố Hà Nội xếp hạng nhất với 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ; thành phố Cần Thơ xếp thứ hai với 2 HCV, 1 HCB và đơn vị chủ nhà Vĩnh Long xếp thứ ba với 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Giải vô địch cầu mây các đội tuyển xuất sắc quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 22-10, quy tụ 116 vận động viên và 19 huấn luyện viên đến từ 10 tỉnh, thành phố, đơn vị trên toàn quốc, gồm: thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, thành phố Đồng Nai, thành phố Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Công an nhân dân. Các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung: Đội tuyển bốn nam, đội tuyển bốn nữ, đội tuyển ba nam, đội tuyển ba nữ, đôi nam và đôi nữ.