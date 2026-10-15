Thành phố Đồng Nai đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Jung Jung Tae; đại diện các tổ chức của Hàn Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Jung Jung Tae phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Liên

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Jung Jung Tae cho biết: Đồng Nai đang có sự phát triển mạnh mẽ, trở thành một trung tâm kinh tế đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của Việt Nam; là nơi gắn kết các hoạt động sản xuất, logistics và dịch vụ.

Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như: Hyosung, Posco, Changshin… đã không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất, tạo việc làm và đồng hành cùng phát triển với địa phương. Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tác lâu dài cùng đóng góp xây dựng và thúc đẩy sự phát triển của Đồng Nai.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đối thoại với lãnh đạo thành phố. Ảnh: Ngọc Liên

Thông qua hội nghị đối thoại, những kinh nghiệm thực tiễn và kiến nghị từ doanh nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố Đồng Nai tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng các chính sách hợp lý hơn nữa. Những thông tin giải đáp và sự hỗ trợ của thành phố sẽ giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc hiểu rõ hơn chính sách pháp luật và các quy định của Việt Nam, qua đó mở rộng hoạt động kinh doanh ổn định tại Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban, ngành đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Ngọc Liên

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng khẳng định: Hội nghị không chỉ tháo gỡ khó khăn cho từng doanh nghiệp cụ thể mà còn trở thành cơ hội để củng cố hơn nữa niềm tin giữa thành phố Đồng Nai và doanh nghiệp Hàn Quốc, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cùng phát triển lâu dài giữa hai bên.

Việc UBND thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai không chỉ là dịp gặp gỡ, trao đổi thông tin, mà quan trọng hơn là một cuộc đối thoại thực chất. Thành phố lắng nghe đúng những điều doanh nghiệp đang vướng, hiểu rõ những điều doanh nghiệp đang cần và cùng thống nhất các giải pháp có thể triển khai ngay sau hội nghị.

Hàn Quốc là quốc gia có số lượng dự án và tổng vốn đầu tư lớn nhất trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trên địa bàn thành phố, với 469 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 8,37 tỷ USD. Các dự án cơ bản hoạt động ổn định, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Riêng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, các dự án có vốn đầu tư Hàn Quốc đã tạo việc làm cho trên 171 ngàn lao động, trong đó có gần 2,2 ngàn lao động nước ngoài. Kết quả này cho thấy vai trò, vị trí quan trọng của nguồn vốn đầu tư Hàn Quốc trong quá trình phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư của thành phố Đồng Nai.

Những giá trị doanh nghiệp Hàn Quốc mang lại không chỉ nằm ở số vốn hay số việc làm. Đó còn là văn hóa chất lượng, kỷ luật lao động, tinh thần cải tiến liên tục, năng lực quản trị, trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và môi trường. Chính những giá trị ấy đã góp phần nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, đào tạo nhân lực kỹ thuật, phát triển công nghiệp hỗ trợ và giúp doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong giai đoạn tới, Đồng Nai không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Thành phố ưu tiên các dự án công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ xanh và các dự án có khả năng dẫn dắt chuỗi cung ứng. Đây cũng là những lĩnh vực doanh nghiệp Hàn Quốc có nhiều thế mạnh và có thể tiếp tục giữ vai trò tiên phong.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai mong các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục lựa chọn Đồng Nai là địa bàn đầu tư chiến lược; mở rộng quy mô, nâng cấp công nghệ, tăng hoạt động nghiên cứu - phát triển, chuyển giao kỹ năng quản trị và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thành phố cũng mong doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai trở thành nhà cung ứng đạt chuẩn; đồng thời tiên phong trong sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Đi cùng cơ hội là trách nhiệm, thành phố đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định về đầu tư, xây dựng, lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; chú trọng an toàn sản xuất, chăm lo đời sống người lao động. Phát triển nhanh phải gắn với phát triển bền vững; hiệu quả kinh tế phải đi cùng trách nhiệm xã hội và gìn giữ môi trường cho các thế hệ tương lai.

Thành phố Đồng Nai cam kết đồng hành với doanh nghiệp bằng hành động cụ thể. Tinh thần xuyên suốt là: cùng lắng nghe, cùng tháo gỡ, cùng kiến tạo và cùng phát triển. Mỗi sở, ngành, địa phương phải xác định rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả. Việc thuộc thẩm quyền thành phố phải được xử lý kịp thời; việc vượt thẩm quyền phải được tổng hợp đầy đủ, chủ động kiến nghị và theo dõi đến cùng.