Thành phố Đồng Nai có chiến thắng đầu tiên

Sau 6 vòng đấu liên tiếp không thắng và không ghi nổi bàn thắng nào, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Việt Thắng cuối cùng cũng tìm được niềm vui chiến thắng. Đáng chú ý, Công Phượng dù không trực tiếp lập công nhưng tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng đất Đồng Nai.

Vulic giúp thành phố Đồng Nai có bàn thắng đầu tiên và cũng là chiến thắng đầu tiên ở V. League. Ảnh: NT

Bước vào trận đấu với áp lực rất lớn sau chuỗi thành tích đáng thất vọng, HLV Việt Thắng quyết định sử dụng đội hình gần như mạnh nhất. Ngoài những trụ cột như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Khoa, Văn Sơn, đội chủ nhà còn tung vào sân 3 ngoại binh gồm Vulic, Jovic và Majdevac. Trong khi đó, HLV Đức Tuấn gây bất ngờ khi để 2 cầu thủ quan trọng là đội trưởng Quế Ngọc Hải và thủ môn Tiến Dũng ngồi trên băng ghế dự bị.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Công Phượng đã trở thành tâm điểm với những pha đi bóng tốc độ, kỹ thuật và đầy tự tin. Không chỉ tạo đột biến bằng khả năng xử lý cá nhân, tiền đạo mang áo số 10 còn tích cực di chuyển, kết nối các tuyến và mở ra khoảng trống cho đồng đội. Chính sự năng động của Công Phượng góp phần giúp thành phố Đồng Nai chơi chủ động, kiểm soát bóng tốt hơn và tạo được sức ép đáng kể trong hiệp 1.

Đặc biệt, tình huống Công Phượng xâm nhập vòng cấm, buộc hậu vệ SHB Đà Nẵng phạm lỗi đã mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà ở những phút cuối hiệp đấu. Trên chấm 11m, Vulic không mắc sai lầm nào, ghi bàn mở tỷ số 1-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của "Những chiến binh xanh" sau 6 vòng đấu liên tiếp.

Các cầu thủ Câu lạc bộ thành phố Đồng Nai ăn mừng chiến thắng trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: NT

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà cũng có chút tiếc nuối khi sau hơn 50 phút thi đấu đầy nỗ lực, Công Phượng phải rời sân do có dấu hiệu căng cơ. Sự vắng mặt của đội trưởng phần nào ảnh hưởng đến khả năng tạo đột biến và tổ chức tấn công của Câu lạc bộ thành phố Đồng Nai.

Trong hiệp 2, đội chủ nhà vẫn duy trì được sự chủ động trong những phút đầu. Tuy nhiên, việc thiếu vắng 2 nhân tố quan trọng là Công Phượng và Xuân Trường do vấn đề thể lực khiến khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công của Đồng Nai không còn được duy trì. SHB Đà Nẵng tận dụng cơ hội đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn gỡ nhưng những nỗ lực của đội khách đều không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chủ nhà.

Bảo toàn thành công chiến thắng 1-0, thành phố Đồng Nai có được 4 điểm sau 7 vòng đấu, vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, tạm thời vượt qua Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng vẫn có 9 điểm, tạm xếp thứ 8. Chiến thắng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thành phố Đồng Nai. Bởi không chỉ chấm dứt chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng, đội bóng còn giải được bài toán ghi bàn vốn đeo bám suốt từ đầu mùa giải. Dẫu chưa thể thoát khỏi nhóm cuối bảng nhưng 3 điểm quý giá trên sân nhà sẽ là cú hích tinh thần để thầy trò HLV Việt Thắng tiếp tục cuộc chiến cải thiện thứ hạng tại V.League.