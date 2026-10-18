Thành phố Đồng Nai có 2 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu năm 2026 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, quyết sách chiến lược lớn của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Sau hơn 9 tháng phát động, cuộc thi nhận được 905.681 tác phẩm dự thi ở các thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong cả nước, người Việt Nam và các chuyên gia, nhà khoa học ở nước ngoài.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải Khuyến khích Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, (đại diện nhóm tác giả Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đứng thứ 2 từ phải qua). Ảnh: TTXVN

Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban chỉ đạo cuộc thi đã trao tặng danh hiệu Tập thể xuất sắc cho 16 tập thể; 166 giải cho các tác giả, nhóm tác giả, trong đó có 12 giải A, 22 giải B, 38 giải C, 74 giải Khuyến khích và 20 giải Triển vọng.

Đồng Nai có 2 tác phẩm được vinh danh tại cuộc thi gồm: “Phản bác luận điệu xuyên tạc việc thành lập thành phố Đồng Nai”, thể loại phát thanh, của nhóm tác giả: Thanh Nhàn, Tường Lam, Tuyết Kha, Lê Nguyên (Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai) đoạt giải Khuyến khích; tác phẩm “Từ nghiên cứu khoa học đến hành động thực tiễn: Lan tỏa mô hình ‘Online thông minh’ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên thời đại số”, thể loại tạp chí của nhóm tác giả: Lê Hoàng Thụy Phúc, Lê Thị Ngân (Trường THPT Ngô Sĩ Liên, xã Trảng Bom) đoạt giải Triển vọng.

Đại diện nhóm tác giả của thành phố Đồng Nai (thứ nhất từ trái qua) nhận giải Triển vọng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. Ảnh: TTXVN

Hai tác phẩm khai thác những vấn đề gắn với thực tiễn, thể hiện tinh thần chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kết quả này là sự ghi nhận tâm huyết, sự sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả, đồng thời góp phần khích lệ phong trào sáng tác chính luận, phát huy vai trò của đội ngũ người làm báo, giáo viên và các lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại thành phố Đồng Nai, cuộc thi được triển khai rộng rãi, thu hút sự tham gia của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 9.064 tác phẩm, trong đó 1.114 tác phẩm được đưa vào chấm vòng cấp thành phố. Với số lượng tác phẩm tham gia lớn, cuộc thi tiếp tục tạo diễn đàn để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thể hiện nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm gắn nội dung chính luận với thực tiễn, góp phần nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và lan tỏa thông tin tích cực. Qua đó, góp phần củng cố nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.